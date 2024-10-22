Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 25 Triệu

Tổng Công ty CP Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: TP Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Thực hiện tính toán và thiết kế kiến trúc bằng các phần mềm ứng dụng cho việc áp dụng BIM.
- Phối hợp với các bộ phận kết cấu, điện nước trong việc triển khai bản vẽ thiết kế.
- Giám sát và phối hợp với các bộ phận triển khai điều hành thi công trực tiếp.
- Kiểm soát chất lượng thiết kế tại chi nhánh.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kiến trúc sư.
- Ưu tiên ứng viên học trường ĐH Kiến trúc, ĐH Xây dựng
· Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
· Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Thiết kế kiến trúc

Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

· Phần mềm: Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến quy trình Bim và các phần mềm thiết kế chuyên dụng của kiến trúc sư: Autocad, Revit, Naviswork, BIM 360
QUYỀN LỢI
- Thu nhập: 18 – 25tr/tháng + Gói thưởng 48Tr/Năm + Tháng lương 13 + 14
18 – 25tr/tháng + Gói thưởng 48Tr/Năm + Tháng lương 13 + 14
- Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại 930.000/tháng
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Có cơ hội được phát triển bản thân
- Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công ty CP Công trình Viettel

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

