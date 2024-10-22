Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: TP Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Thực hiện tính toán và thiết kế kiến trúc bằng các phần mềm ứng dụng cho việc áp dụng BIM.

- Phối hợp với các bộ phận kết cấu, điện nước trong việc triển khai bản vẽ thiết kế.

- Giám sát và phối hợp với các bộ phận triển khai điều hành thi công trực tiếp.

- Kiểm soát chất lượng thiết kế tại chi nhánh.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kiến trúc sư.

- Ưu tiên ứng viên học trường ĐH Kiến trúc, ĐH Xây dựng

· Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

· Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Thiết kế kiến trúc

Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

· Phần mềm: Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến quy trình Bim và các phần mềm thiết kế chuyên dụng của kiến trúc sư: Autocad, Revit, Naviswork, BIM 360

QUYỀN LỢI

- Thu nhập: 18 – 25tr/tháng + Gói thưởng 48Tr/Năm + Tháng lương 13 + 14

- Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại 930.000/tháng

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội được phát triển bản thân

- Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel

