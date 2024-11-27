Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty TNHH Không gian mới
- Hà Nội: 156 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Đảm bảo tiếp nhận đúng, đủ thông tin Concept từ Tổng Giám đốc/ Chủ trì thiết kế.
Lên bản vẽ thiết kế mặt bằng hiện trạng, công năng, mặt bằng bố trí nội thất , mặt bằng trần theo định hướng của Tổng Giám đốc/ Chủ trì thiết kế.
Điều chỉnh bản thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Tổng Giám đốc
Đổ màu mặt bằng, hoàn thiện vật liệu kiến trúc, nội thất
Làm việc với các bộ môn thiết kế liên quan đến dự án;
Đề xuất các sáng kiến nhằm cải thiện tiến độ công việc, nâng cao hiệu suất lao động;
Hỗ trợ các cá nhân, bộ phận khác trong các công việc có liên quan;
Thực hiện các công việc trong Công ty theo đúng các quy trình đã được phê duyệt của Công ty;
Tuân thủ nghiêm túc nội qui và thỏa ước lao động tập thể Công ty ban hành;
Trình duyệt bản vẽ và báo cáo theo quy định;
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như Sketchup, 3Dsmax, Photoshop, Autocad.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thiết kế, thi công các công trình nội ngoại thất, văn phòng, cao ốc, khách sạn,...
Am hiểu về công năng, kích thước đồ nội thất
Có chuyên môn bổ chi tiết công trình kiến trúc – nội thất
Hiểu về vật liệu hoàn thiện kiến trúc , nội thất
Khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ và tư duy linh hoạt.
Khả năng làm việc chuyên nghiệp và dưới áp lực cao.
Tại Công ty TNHH Không gian mới Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tiếp xúc với phân khúc khách hàng cao cấp;
- Được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc/nội thất;
- Được đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức
- Được hỗ trợ bữa trưa miễn phí
- Chế độ phúc lợi đầy đủ: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, quà tặng sinh nhật, ngày lễ, tháng lương thứ 13....
- Được tham gia chương trình teambuilding, du lịch hàng năm;
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không gian mới
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
