Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 156 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Đảm bảo tiếp nhận đúng, đủ thông tin Concept từ Tổng Giám đốc/ Chủ trì thiết kế.

Lên bản vẽ thiết kế mặt bằng hiện trạng, công năng, mặt bằng bố trí nội thất , mặt bằng trần theo định hướng của Tổng Giám đốc/ Chủ trì thiết kế.

Điều chỉnh bản thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Tổng Giám đốc

Đổ màu mặt bằng, hoàn thiện vật liệu kiến trúc, nội thất

Làm việc với các bộ môn thiết kế liên quan đến dự án;

Đề xuất các sáng kiến nhằm cải thiện tiến độ công việc, nâng cao hiệu suất lao động;

Hỗ trợ các cá nhân, bộ phận khác trong các công việc có liên quan;

Thực hiện các công việc trong Công ty theo đúng các quy trình đã được phê duyệt của Công ty;

Tuân thủ nghiêm túc nội qui và thỏa ước lao động tập thể Công ty ban hành;

Trình duyệt bản vẽ và báo cáo theo quy định;

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Thiết kế (KTS Nội thất)

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như Sketchup, 3Dsmax, Photoshop, Autocad.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thiết kế, thi công các công trình nội ngoại thất, văn phòng, cao ốc, khách sạn,...

Am hiểu về công năng, kích thước đồ nội thất

Có chuyên môn bổ chi tiết công trình kiến trúc – nội thất

Hiểu về vật liệu hoàn thiện kiến trúc , nội thất

Khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ và tư duy linh hoạt.

Khả năng làm việc chuyên nghiệp và dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Không gian mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động: có 4 công trình đạt top 10 Hotels tại Trip Advisor

- Được tiếp xúc với phân khúc khách hàng cao cấp;

- Được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc/nội thất;

- Được đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

- Được hỗ trợ bữa trưa miễn phí

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, quà tặng sinh nhật, ngày lễ, tháng lương thứ 13....

- Được tham gia chương trình teambuilding, du lịch hàng năm;

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không gian mới

