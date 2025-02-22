Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô 10A Đ. Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Quận Hải An

Kỹ sư cấp thoát nước

Triển khai giám sát thầu phụ thi công trên công trường.

Vẽ shopdrawing.

Bóc tách khối lượng, ra phiếu đặt hàng vật tư thi công.

Nghiệm thu & kiểm soát hồ sơ nghiệm thu đầu vào & lắp đặt trên công trường.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành về Cấp thoát nước, Môi trường

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan

Sử dụng tốt Autocad

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.

Bảo hiểm sức khỏe PVI, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Phụ cấp đầy đủ: Cơm trưa, nước uống, gửi xe, phụ cấp địa lý, có nhà ở khi làm việc tại công trình.

Thưởng hấp dẫn: Thưởng dự án, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.

Phúc lợi đa dạng: Nghỉ mát hàng năm, quà Trung thu, sinh nhật…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.