Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô 10A Đ. Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai giám sát thầu phụ thi công trên công trường.
Vẽ shopdrawing.
Bóc tách khối lượng, ra phiếu đặt hàng vật tư thi công.
Nghiệm thu & kiểm soát hồ sơ nghiệm thu đầu vào & lắp đặt trên công trường.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành về Cấp thoát nước, Môi trường
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan
Sử dụng tốt Autocad
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
100% lương trong thời gian thử việc.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương.
Bảo hiểm sức khỏe PVI, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Phụ cấp đầy đủ: Cơm trưa, nước uống, gửi xe, phụ cấp địa lý, có nhà ở khi làm việc tại công trình.
Thưởng hấp dẫn: Thưởng dự án, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.
Phúc lợi đa dạng: Nghỉ mát hàng năm, quà Trung thu, sinh nhật…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
