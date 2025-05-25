Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH NEXA INTERIOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22, đường số 7, Phường Long Trường, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình thiết kế nội thất toàn diện cho các dự án, từ khâu lên ý tưởng ban đầu đến bản vẽ kỹ thuật chi tiết.

Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư và các chuyên gia khác trong nhóm để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của thiết kế.

Chịu trách nhiệm về chất lượng, tính thẩm mỹ và sự phù hợp của thiết kế với yêu cầu của khách hàng và ngân sách dự án.

Sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max để tạo ra các bản vẽ và hình ảnh 3D chất lượng cao.

Lựa chọn vật liệu, màu sắc, ánh sáng và các yếu tố trang trí khác để tạo ra không gian nội thất ấn tượng và hài hòa.

Tạo lập và trình bày các bản vẽ thiết kế, phối cảnh 3D, bảng vật liệu, báo giá chi tiết cho khách hàng.

Giải đáp thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến thiết kế nội thất.

Theo dõi quá trình thi công và giám sát chất lượng thi công để đảm bảo thiết kế được thực hiện đúng như bản vẽ.

Cập nhật kiến thức và xu hướng thiết kế nội thất mới nhất để luôn đảm bảo tính hiện đại và sáng tạo trong công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế Nội thất hoặc các chuyên ngành liên quan, ưu tiên Đại học Kiến trúc.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max, Revit.

Khả năng tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt và có gu thẩm mỹ hiện đại.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và trình bày ý tưởng mạch lạc.

Có khả năng quản lý thời gian và hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Chịu được áp lực công việc cao và sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cam kết với chất lượng công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NEXA INTERIOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXA INTERIOR

