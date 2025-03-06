Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 16 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 16 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa, Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

- Quản lý thi công, hướng dẫn các đội thợ thi công trên công trường đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn vệ sinh lao động, …
- Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ như đã cam kết.
- Bóc tách khối lượng, quản lý khối lượng thi công của nhà thầu phụ, làm yêu cầu vật tư phục vụ cho dự án.
- Kết hợp với bộ phận văn phòng làm thanh toán, quyết toán cho thầu phụ.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc tại công trường của dự án
- Có khả năng triển khai bản vẽ thi công, hoàn công
- Chỉ tuyển kỹ sư cơ điện có kinh nghiệm nhà xưởng công nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK Thì Được Hưởng Những Gì

( UP TO 25TR)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng F1114 Tầng 11, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất