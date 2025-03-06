Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa, Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

- Quản lý thi công, hướng dẫn các đội thợ thi công trên công trường đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn vệ sinh lao động, …

- Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ như đã cam kết.

- Bóc tách khối lượng, quản lý khối lượng thi công của nhà thầu phụ, làm yêu cầu vật tư phục vụ cho dự án.

- Kết hợp với bộ phận văn phòng làm thanh toán, quyết toán cho thầu phụ.

Yêu Cầu Công Việc

- Làm việc tại công trường của dự án

- Có khả năng triển khai bản vẽ thi công, hoàn công

- Chỉ tuyển kỹ sư cơ điện có kinh nghiệm nhà xưởng công nghiệp.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

