Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghệ Cao, Quận 9
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế vỏ hộp cho thiết bị các dự án IoT.
- Lập trình nhúng (firmware) cho các thiết bị IoT, vi điều khiển nhúng (Embedded MCU,Embedded Linux...)
- Tối ưu hoá hiệu năng nhằm giảm tiêu thụ điện năng của các thiết bị.
- Phát triển Linux Kernel, thiết bị điều khiển theo yêu cầu.
- Phân tích yêu cầu và phát triển giải pháp phù hợp cho các dự án.
- Làm việc với kỹ sư phần cứng (Hardware Engineer) để thiết kế và tối ưu phần cứng thiết bị.
- Hỗ trợ các phòng ban trong các dự án vận hành các thiết bị IOT.
Lưu ý: Ứng viên sử dụng laptop cho công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nice-to-have skillsets: - Có kinh nghiệm làm việc với hệ điều hành RTOS, communication protocol (I2C, SPI, UART, USB...) - Có kinh nghiệm phát triển vi mạch trên các nền tảng microcontroller như STM32/STM8, TI MSP 430,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm tháng 13,14 và các khoản thưởng giữa năm hấp dẫn.
Chính sách review lương hàng năm.
Chính sách bảo hiểm sức khoẻ đặc biệt.
Chính sách BHXH, BHYT theo luật lao động.
Chính sách mua hàng ưu đãi (các nhóm ngành hàng công ty đang kinh doanh).
Chính sách mua laptop với trợ giá siêu ưu đãi cho nhân viên.
Được đào tạo và tham gia các dự án IOT chiến lược của khối CNTT.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
