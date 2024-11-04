Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM
- Thái Bình:
- Lầu 8, 144
- 146 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
JOB DESCRIPTION
Là 1 nhà Kỹ sư Cơ Khí, bạn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các mô hình 3D chi tiết và bản vẽ 2D của các hệ thống đường ống, sơ đồ và lắp ráp chung bằng cách sử dụng SolidWorks và AutoCAD. Báo cáo cho Kỹ sư dự án, bạn sẽ cộng tác chặt chẽ với các nhóm Vận hành và Kỹ thuật của chúng tôi để tối ưu hóa thiết bị và thiết kế bố trí đường ống, đảm bảo chúng đáp ứng các thông số kỹ thuật của dự án và tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan của Úc.
• Thiết kế và phát triển các mô hình 3D chi tiết trong SolidWorks.
• Tạo bố trí thiết bị và đường ống dựa trên yêu cầu công việc và điều kiện địa điểm.
• Sản xuất bản vẽ 2D toàn diện với kích thước chính xác và ghi chú công việc.
• Sử dụng thành thạo AutoCAD để phát triển các bản vẽ sơ đồ rõ ràng và dễ theo dõi theo yêu cầu.
• Đảm bảo thiết kế đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và sản xuất cũng như đáp ứng các thông số kỹ thuật của dự án và Tiêu chuẩn Úc.
• Cập nhật và duy trì tài liệu thiết kế để phản ánh những thay đổi và cải tiến.
• Đảm bảo giao bản vẽ kịp thời theo đúng tiến độ sản xuất.
• Liên lạc với tất cả các bên liên quan để giải quyết và giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm sử dụng SolidWorks và thành thạo trong việc tạo mô hình 3D, bản vẽ 2D, các bộ phận, lắp ráp, bảng thiết kế và mẫu vẽ.
• Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành HVAC với sự hiểu biết vững chắc về đường ống, hệ thống làm mát / sưởi ấm và hệ thống thủy lực.
• Ưu tiên bằng cấp chính thức về Kỹ thuật, nhưng không cần thiết (Cơ khí hoặc Công nghiệp).
• Kinh nghiệm AutoCAD trước đây là điều cần thiết.
• Phải được định hướng và tổ chức chi tiết, với khả năng quản lý nhiều dự án cùng một lúc.
• Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời.
• Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Culture:fun, dynamic, collaborative, and creative working environment with a focus on work-life balance
Professional development:Leadership and career soft skill trainings, sponsored certifications.
Hours:Monday to Friday 08:30AM to 05:30PM (flexible) with clear OT policies
Office location:144-146 Nguyen Thai Binh Street, District 1, Ho Chi Minh City
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM
