Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

JOB DESCRIPTION

Là 1 nhà Kỹ sư Cơ Khí, bạn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các mô hình 3D chi tiết và bản vẽ 2D của các hệ thống đường ống, sơ đồ và lắp ráp chung bằng cách sử dụng SolidWorks và AutoCAD. Báo cáo cho Kỹ sư dự án, bạn sẽ cộng tác chặt chẽ với các nhóm Vận hành và Kỹ thuật của chúng tôi để tối ưu hóa thiết bị và thiết kế bố trí đường ống, đảm bảo chúng đáp ứng các thông số kỹ thuật của dự án và tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan của Úc.

• Thiết kế và phát triển các mô hình 3D chi tiết trong SolidWorks.

• Tạo bố trí thiết bị và đường ống dựa trên yêu cầu công việc và điều kiện địa điểm.

• Sản xuất bản vẽ 2D toàn diện với kích thước chính xác và ghi chú công việc.

• Sử dụng thành thạo AutoCAD để phát triển các bản vẽ sơ đồ rõ ràng và dễ theo dõi theo yêu cầu.

• Đảm bảo thiết kế đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và sản xuất cũng như đáp ứng các thông số kỹ thuật của dự án và Tiêu chuẩn Úc.

• Cập nhật và duy trì tài liệu thiết kế để phản ánh những thay đổi và cải tiến.

• Đảm bảo giao bản vẽ kịp thời theo đúng tiến độ sản xuất.

• Liên lạc với tất cả các bên liên quan để giải quyết và giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sản xuất.