Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU HUY ANH PHONG ĐIỀN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Khe Mạ, xã Phong Mỹ, Phong Điên, Huyện Phong Điền

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Thiết kế hệ thống điện:

Thiết kế và tính toán hệ thống điện cho các nhà máy, hoặc dự án.

Thiết kế sơ đồ mạch điện, hệ thống chiếu sáng, và các hệ thống liên quan như chống sét, tiếp đất.

Sử dụng các phần mềm như AutoCAD, EPLAN để thiết kế bản vẽ kỹ thuật.

2. Lắp đặt và triển khai hệ thống điện:

Giám sát việc thi công lắp đặt các thiết bị điện như máy biến áp, tủ điện, dây cáp, hệ thống chiếu sáng, máy phát điện, hệ thống điều khiển.

Đảm bảo việc lắp đặt tuân thủ đúng các tiêu chuẩn an toàn và quy chuẩn kỹ thuật.

Hướng dẫn và hỗ trợ công nhân trong quá trình lắp đặt.

3. Bảo trì và sửa chữa hệ thống điện:

Lên kế hoạch bảo trì định kỳ cho các thiết bị điện để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

Khắc phục sự cố về hệ thống điện và các thiết bị điện khi có vấn đề xảy ra.

Thực hiện kiểm tra định kỳ để phát hiện các nguy cơ hỏng hóc và xử lý kịp thời.

4. Kiểm tra và đảm bảo an toàn:

Đo đạc và kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống điện như điện áp, dòng điện, công suất để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đảm bảo các hệ thống điện tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và phòng chống cháy nổ.

Thực hiện các biện pháp kiểm tra an toàn điện trong quá trình thi công và vận hành.

5. Lập kế hoạch và dự toán:

Lập kế hoạch chi tiết về lắp đặt, bảo trì và vận hành hệ thống điện.

Tính toán và lập dự toán chi phí cho các công trình điện, bao gồm vật tư, thiết bị và nhân công.

Đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

6. Giám sát và điều phối:

Giám sát thi công công trình điện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Điều phối công việc giữa các bộ phận kỹ thuật, nhà thầu, và các đối tác liên quan.

Tham gia vào các cuộc họp kỹ thuật để báo cáo và thảo luận về tiến độ cũng như giải pháp cho các vấn đề phát sinh.

7. Nghiên cứu và phát triển:

Tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ mới trong lĩnh vực điện và điện tử.

Đề xuất và thực hiện các giải pháp cải tiến hệ thống điện để nâng cao hiệu quả và giảm tiêu thụ năng lượng.

Nghiên cứu áp dụng các hệ thống điều khiển tự động hoặc tích hợp năng lượng tái tạo (như điện mặt trời) vào hệ thống hiện tại.

8. Quản lý tài liệu kỹ thuật:

Lưu trữ và quản lý các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện và tài liệu hướng dẫn liên quan đến các hệ thống điện.

Cập nhật và bảo quản hồ sơ bảo trì và sửa chữa hệ thống điện.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa, hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc:

Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến hệ thống điện, tự động hóa, hoặc bảo trì, vận hành các thiết bị công nghiệp.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với hệ thống điều khiển tự động (PLC, SCADA, DCS).

3. Kỹ năng chuyên môn:

Kiến thức về điện và tự động hóa: Hiểu biết về hệ thống điện công nghiệp, điện tử công suất, điều khiển động cơ, cảm biến, và các loại thiết bị điều khiển khác.

Lập trình PLC: Thành thạo trong lập trình các dòng PLC phổ biến như Siemens, Mitsubishi, Omron, hoặc Schneider.

Hệ thống SCADA và DCS: Biết cách thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống giám sát và điều khiển.

Thiết kế bản vẽ điện: Sử dụng thành thạo các phần mềm như AutoCAD Electrical, EPLAN, và các phần mềm thiết kế mạch điện khác.

Thiết kế và tích hợp hệ thống: Có khả năng thiết kế và triển khai các giải pháp tự động hóa từ khâu thiết kế đến thực hiện và bảo trì.

4. Kỹ năng mềm:

Giải quyết vấn đề: Có khả năng tư duy logic và tìm ra giải pháp nhanh chóng cho các vấn đề kỹ thuật.

Làm việc nhóm: Kỹ năng phối hợp tốt với các bộ phận khác trong công ty.

Giao tiếp: Khả năng trình bày và giải thích các vấn đề kỹ thuật một cách rõ ràng cho các bên liên quan.

Chủ động và sáng tạo: Có tinh thần học hỏi, đề xuất các giải pháp cải tiến.

5. Yêu cầu khác:

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, sẵn sàng đi công tác (nếu công ty yêu cầu).

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc ngoài giờ hoặc trong các ca vận hành khẩn cấp

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU HUY ANH PHONG ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH khi vào chính thức

- Chế độ thưởng tháng, quý, năm.

- Tăng lương định kỳ hoặc trước thời gian nếu đạt hiệu suất cao trong công việc.

- Phụ cấp các loại.

- Xe đưa đón CBNV từ TP. Huế vào nhà máy

- Phòng nghỉ nội trú cho CBNV ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU HUY ANH PHONG ĐIỀN

