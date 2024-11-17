Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng

-Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về hiệu quả công việc được phân công;

- Quản lý, điều phối các nhà thầu tư vấn, xây lắp tham gia dự án trong lĩnh vực được Ban Lãnh đạo phân công;

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng, ATLĐ, VSMT trong phạm vi công việc mình phụ trách trong dự án đúng theo kế hoạch được duyệt;

- Phối hợp cùng đơn vị TVGS, giám sát và nghiệm thu công việc xây lắp của nhà thầu, lập các báo cáo không phù hợp (nếu cần);

- Thực hiện báo cáo hàng ngày cho Ban Lãnh đạo;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo hoặc đột xuất

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.

- Làm việc theo dự án của công ty ở Bình Định

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành DD&CN ...

- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.

- Có kiến thức tốt về xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.

- Am hiểu các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến vấn đề liên quan đến xây dựng.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc.

- Trung thực, siêng năng, giao tiếp tốt.

- Có khả năng phân tích và tổng hợp tốt.

- Kỹ năng xử lý tình huống và quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm quốc tế, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ

- Thưởng tết âm lịch ( lương tháng 13) hấp dẫn : Dao động từ 2 đến 6 tháng tiền lương thỏa thuận.

- Thưởng KPI + Thưởng nóng hấp dẫn theo chương trình hàng tháng, quý.v.v. và xét tăng lương hàng năm

- Được tham gia các khóa đào tạo - huấn luận phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.