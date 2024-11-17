Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Dragcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1 Đại Lộ Thăng Long, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình

Nhận thông tin và yêu cầu từ chủ đầu tư hoặc quản lý dự án.

Phác thảo ý tưởng và bản vẽ sơ bộ: Tạo bản phác thảo ban đầu để trao đổi và lấy phản hồi.

Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư MEP để hoàn thiện bản vẽ tổng thể.

Hoàn thiện bản vẽ chi tiết: Sử dụng phần mềm để vẽ các bản thiết kế chi tiết.

Tính toán kiểm tra kết cấu: Tấm GRC, khung phụ, hệ đỡ và các phụ kiện neo, liên kết

Kiểm tra và sửa đổi: Hiệu chỉnh bản vẽ theo phản hồi và tiêu chuẩn xây dựng.

Giám sát (nếu có): Tham gia giám sát thi công để đảm bảo quá trình xây dựng tuân thủ bản vẽ đã duyệt.

Quản lý và lưu trữ tất cả các hồ sơ thiết kế

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật xây dựng ( XDDD & CN, Cầu đường, Giao thông, Thuỷ lợi), tốt nghiệp loại khá trở lên, ưu tiên NUCE, UTC.

Có kinh nghiệm triển khai thiết kế, tính toán kết cấu từ 1 năm.

Có kinh nghiệm triển khai bản vẽ Shop Drawing.

Có hiểu biết về phần mềm BIM, có kinh nghiệm triển khai BIM là một lợi thế.

Chịu khó học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Hoà đồng với môi trường công việc và văn hoá công ty.

Tại Công ty Cổ phần Dragcons Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000 -17.000.000 / tháng hoặc theo thỏa thuận theo năng lực

- Có khả năng được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng (nếu đáp ứng được công việc)

- Môi trường làm việc tốt, có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng, kinh nghiệm và thăng tiến.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức với Công ty.

- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13, du lịch, tem building, các chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỷ......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dragcons

