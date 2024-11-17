Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Dragcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình Công ty Cổ phần Dragcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần Dragcons
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Công ty Cổ phần Dragcons

Kỹ sư kết cấu công trình

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu công trình Tại Công ty Cổ phần Dragcons

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 1 Đại Lộ Thăng Long, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu công trình Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Nhận thông tin và yêu cầu từ chủ đầu tư hoặc quản lý dự án.
Phác thảo ý tưởng và bản vẽ sơ bộ: Tạo bản phác thảo ban đầu để trao đổi và lấy phản hồi.
Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư MEP để hoàn thiện bản vẽ tổng thể.
Hoàn thiện bản vẽ chi tiết: Sử dụng phần mềm để vẽ các bản thiết kế chi tiết.
Tính toán kiểm tra kết cấu: Tấm GRC, khung phụ, hệ đỡ và các phụ kiện neo, liên kết
Kiểm tra và sửa đổi: Hiệu chỉnh bản vẽ theo phản hồi và tiêu chuẩn xây dựng.
Giám sát (nếu có): Tham gia giám sát thi công để đảm bảo quá trình xây dựng tuân thủ bản vẽ đã duyệt.
Quản lý và lưu trữ tất cả các hồ sơ thiết kế

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật xây dựng ( XDDD & CN, Cầu đường, Giao thông, Thuỷ lợi), tốt nghiệp loại khá trở lên, ưu tiên NUCE, UTC.
Có kinh nghiệm triển khai thiết kế, tính toán kết cấu từ 1 năm.
Có kinh nghiệm triển khai bản vẽ Shop Drawing.
Có hiểu biết về phần mềm BIM, có kinh nghiệm triển khai BIM là một lợi thế.
Chịu khó học hỏi, chịu được áp lực công việc.
Hoà đồng với môi trường công việc và văn hoá công ty.

Tại Công ty Cổ phần Dragcons Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000 -17.000.000 / tháng hoặc theo thỏa thuận theo năng lực
- Có khả năng được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng (nếu đáp ứng được công việc)
- Môi trường làm việc tốt, có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng, kinh nghiệm và thăng tiến.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức với Công ty.
- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13, du lịch, tem building, các chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỷ......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dragcons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dragcons

Công ty Cổ phần Dragcons

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 30, ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

