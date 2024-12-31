Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Long An thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Long An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Phụ trách công tác bảo vệ môi trường của Khu công nghiệp theo Luật bảo vệ môi trường.
- Am hiểu công tác khảo sát, thiết kế các công trình xử lý nước thải, nước cấp, phần tái sử dụng.
- Xây dựng phương án công nghệ, tính toán và triển khai thiết kế các dự án về xử lý nước cấp/ nước thải.
- Giám sát thi công lắp đặt phần công nghệ xử lý nước thải, nước cấp.
- Kiểm soát vận hành, xử lý sự cố, báo cáo tình hình hoạt động hệ thống xử lý nước thải...
- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty xây dựng hệ thống quản lý môi trường.
- Tổ chức lập và thực hiện các hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho nhà máy. Lập các báo cáo liên quan đến công tác môi trường theo quy định của pháp luật.
- Đại diện công ty theo ủy quyền để làm việc với cơ quan ban ngành liên quan.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 30 tuổi trở lên.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường.
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.
-Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm ứng dụng chuyên môn.
- Am hiểu về các hệ thống ISO 14001, ISO 14064, GRS, HIGG INDEX, SBTi, LCA,...
- Nắm vững các quy định về môi trường theo Luật BVMT, các Nghị định và Thông tư liên quan.
- Thực hiện giám sát môi trường và phối hợp với cơ quan chức năng về tất cả các vấn đề môi trường và báo cáo cho quản lý trực tiếp.
- Có trách nhiệm trong công việc.
- Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Ký HĐLĐ chính thức. Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
- Nghỉ phép thường niên, nghỉ các ngày lễ, tết, Được xem xét đề bạt, thăng tiến.
- Thu nhập, đãi ngộ tốt như: Thưởng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13, thăm viếng hiếu, hỉ.
- Các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động.
(Ứng viên ở Tp.HCM có xe đưa rước CB-CNV đón tại KCN Tân Tạo)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 16, Đường Số 2, KCN Tân Tạo - Phường Tân Tạo A - Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

