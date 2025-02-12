Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 17 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô E4,E5,E6,E10,E11,E12,G4,G5 và G6 KCN Số 03, Xã Xuân Trúc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Đảm bảo công trình luôn được an toàn về con người, vật tư, máy móc – thiết bị thi công trong suốt quá trình thi công;
- Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động trên công trường theo yêu cầu theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.
- Phối hợp xử lý các sự cố liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.
- Đề xuất với trưởng bộ phận an toàn trang bị bảo vệ cá nhân, phương tiện thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác an toàn khi thi công, các phương tiện y tế thích hợp dự phòng;
- Quản lý thiết bị phòng cháy, chữa cháy và tủ thuốc y tế tại công trường.
- Giám sát, Đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác an toàn của tất cả các đội thi công tại công trường;
- Thực hiện chuẩn bị các hồ sơ về An Toàn lao động của dự án thuộc phạm vi công ty.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số năm kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương
- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc tương đương
- Có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 trở lên
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 10, Cao Ốc Hoàng Việt, số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

