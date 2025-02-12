Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hưng Yên thu nhập 17000 - 20000 Triệu

- Đảm bảo công trình luôn được an toàn về con người, vật tư, máy móc – thiết bị thi công trong suốt quá trình thi công;

- Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động trên công trường theo yêu cầu theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

- Phối hợp xử lý các sự cố liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

- Đề xuất với trưởng bộ phận an toàn trang bị bảo vệ cá nhân, phương tiện thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác an toàn khi thi công, các phương tiện y tế thích hợp dự phòng;

- Quản lý thiết bị phòng cháy, chữa cháy và tủ thuốc y tế tại công trường.

- Giám sát, Đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác an toàn của tất cả các đội thi công tại công trường;

- Thực hiện chuẩn bị các hồ sơ về An Toàn lao động của dự án thuộc phạm vi công ty.