Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, thành viên thuộc TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT, chuyên về lĩnh vực Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản (Khu công nghiệp và Khu đô thị) cần tuyển nhân viên cho những vị trí sau:
Kỹ sư môi trường : Nam/Nữ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi dưới 40,
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành về môi trường, công nghệ môi trường,
- Ưu tiên người làm công tác quản lý dự án xử lý môi trường trong các khu công nghiệp, khu đô thị có tinh thần trách nhiệm làm việc theo nhóm và khả năng làm việc độc lập.
Lương, Chế độ: Mức lương theo thỏa thuận, các chế độ theo quy định của Công ty, Luật lao động
Lương, Chế độ:
Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội, Hưng Yên
Địa điểm làm việc:

Tại Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát

Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng Tổ chức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

