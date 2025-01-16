Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, thành viên thuộc TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT, chuyên về lĩnh vực Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản (Khu công nghiệp và Khu đô thị) cần tuyển nhân viên cho những vị trí sau:

Kỹ sư môi trường : Nam/Nữ

- Tuổi dưới 40,

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành về môi trường, công nghệ môi trường,

- Ưu tiên người làm công tác quản lý dự án xử lý môi trường trong các khu công nghiệp, khu đô thị có tinh thần trách nhiệm làm việc theo nhóm và khả năng làm việc độc lập.

Lương, Chế độ: Mức lương theo thỏa thuận, các chế độ theo quy định của Công ty, Luật lao động

Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội, Hưng Yên

