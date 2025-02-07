Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Vinhomes
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty cổ phần Vinhomes

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Cầu Vũ Yên 1, Cầu Vũ, Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawings và biện pháp thi công được phê duyệt;
- Nắm vững các yêu cầu chất lượng, đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy trình quy định trong quá trình thi công.
- Nhắc nhở cảnh báo và báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo khi phát hiện các vi phạm của nhà thầu;
- Thực hiện nghiệm thu các công việc thi công của nhà thầu theo phân công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng;
- Kiểm tra, cập nhật tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công và kịp thời báo cáo Lãnh đạo, đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ;
- Hướng dẫn, kiểm tra và ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình;
- Báo cáo ngay cho Lãnh đạo khi phát hiện các bất cập, sai sót của hồ sơ thiết kế, bản vẽ shop drawing và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các biện pháp thi công;
- Cùng cán bộ thi công của nhà thầu lập Biên bản về các sai sót trong quá trình thi công và và xin ý kiến Lãnh đạo để xử lý;
- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo và đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị châm tiến độ;
- Phối hợp với giám sát an toàn lao động/ cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công của nhà thầu theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vinhomes

Công ty cổ phần Vinhomes

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Văn phòng Symphony, Chu Huy Mân, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

