Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Cơ Điện VINACONEX - VINACONEX M&E làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện VINACONEX - VINACONEX M&E
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiểm tra các bản vẽ thiết kế hạng mục MEP.
• Triển khai bản vẽ Shop-drawing, lập hồ sơ biện pháp thi công hạng mục MEP
• Giám sát về tiến độ, chất lượng thi công, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường hạng mục MEP
• Làm hồ sơ hoàn công, bóc tách khối lượng, bảo vệ khối lượng với CĐT hạng mục MEP
• Lập báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp ĐH/Cao đẳng chuyên ngành: Điện, nước, HVAC Bách khoa, Điện lực, Công nghiệp, Xây dựng, Kiến Trúc, Thủy lợi.
• Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm, Am hiểu các quy chuẩn, tiêu chuẩn, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công việc, biết Tiếng Anh là một lợi thế.
• Kinh nghiệm triển khai bản Shop-drawing, bóc khối lượng , compipe với các hệ khác
• Kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện giám sát thi công các công tác MEP khu công nghiệp, công trình cao tầng.
• Có kinh nghiệm xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai.
• Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm, Am hiểu các quy chuẩn, tiêu chuẩn, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công việc, biết Tiếng Anh là một lợi thế.
• Kinh nghiệm triển khai bản Shop-drawing, bóc khối lượng , compipe với các hệ khác
• Kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện giám sát thi công các công tác MEP khu công nghiệp, công trình cao tầng.
• Có kinh nghiệm xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai.
Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện VINACONEX - VINACONEX M&E Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện VINACONEX - VINACONEX M&E
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
