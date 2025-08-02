Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KM8, Đại Lộ Thăng Long, cụm CN Cầu Nổi Vân Canh, An Khánh ( Đối diện cổng chào Thiên Đường Bảo Sơn, đằng sau Vinfast VG An Khánh), Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thay đổi, cải tiến sản phẩm
Phát triển sản phẩm mới
Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn
- Cập nhật, phát hành Hướng dẫn sản xuất cho sản phẩm trước khi sản xuất hàng loạt.
- Cập nhật các yêu cầu, qui định, tiêu chuẩn sản phẩm ở các thị trường khác nhau để phát triển sản phẩm phù hợp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000 - 18.000.000 VND
- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại
- Tăng lương định kỳ 12 tháng/ lần, xét theo năng lực và đóng góp.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được ghi nhận và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn.
- Nghỉ lễ, Tết, du lịch, team-building, tiệc cuối năm... theo chính sách công ty.
- Được thưởng các ngày Lễ, Tết tuân theo quy định chung của công ty.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B45-LK15, Cổng B, khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

