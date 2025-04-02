Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 850 Triệu

Mức lương 400 - 850 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 400 - 850 Triệu

+ Thiết kế Máy Tự động hóa, hệ thống tự động hóa, cải tiến các dây chuyền Tự động hóa.

+ Thiết kế Jigs, băng tải.

+ Thiết kế khuôn đột dập.

+ Bóc tách 2D chế tạo

+ Đi khảo sát, tiếp nhận thông tin và làm việc với khách hàng.

+ Kiểm soát dự án và hỗ trợ quá trình lắp đặt.

Với Mức Lương 400 - 850 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành cơ khí, cơ khí chế tạo máy, hoặc các lĩnh vực liên quan đến cơ khí...

+ Có trên 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế máy (Đồ gá, JIG, hệ thống máy tự động hóa...)

+ Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad và Solidworks (Inventer / NX...)

+ Biết tính toán lựa chọn thiết bị tiêu chuẩn: Motor, xylanh và thiết bị tiêu chuẩn cơ khí.

+ Có khả năng tính toán, phân tích cơ cấu hoạt động của máy.

+ Có khả năng đi công trình (Đi trong ngày), hỗ trợ lắp đặt và xử lý vấn đề tại công trình.

+ Có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

* Quyền lợi:

- Lương cơ bản : từ 10 - 20 triệu/tháng Hoặc thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA

