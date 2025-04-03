Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Gia Lâm, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Vẽ thiết kế chi tiết thiết bị, lập hồ sơ thiết kế
Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết
Đề xuất phương án thi công, tham gia khảo sát thực tế dự án
Giám sát công việc tại nhà máy/công trình, kiểm soát chất lượng của nhà thầu phụ
Quản lý tài liệu, kế hoạch tổng thể và tiến độ dự án
Phối hợp với các phòng ban để xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
Kiểm soát chi phí dự án và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa hoặc liên quan
Thành thạo ít nhất 01 phần mềm thiết kế 3D
Có kinh nghiệm trong thiết kế máy, quản lý dự án là lợi thế
Hiểu biết về thiết bị công nghiệp: Xilanh khí, các cơ cấu truyền động slide, vitme, các loại động cơ, các loại cảm biến công nghiệp, Robot trong công nghiệp...
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, xử lý vấn đề tốt
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-25 triệu + thưởng tối ưu dự án
Hỗ trợ ăn trưa, ăn ca, công tác phí, nhà nghỉ
Đào tạo nâng cao, môi trường năng động
Đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa số 290 thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

