Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Gia Lâm, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Vẽ thiết kế chi tiết thiết bị, lập hồ sơ thiết kế
Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết
Đề xuất phương án thi công, tham gia khảo sát thực tế dự án
Giám sát công việc tại nhà máy/công trình, kiểm soát chất lượng của nhà thầu phụ
Quản lý tài liệu, kế hoạch tổng thể và tiến độ dự án
Phối hợp với các phòng ban để xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
Kiểm soát chi phí dự án và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa hoặc liên quan
Thành thạo ít nhất 01 phần mềm thiết kế 3D
Có kinh nghiệm trong thiết kế máy, quản lý dự án là lợi thế
Hiểu biết về thiết bị công nghiệp: Xilanh khí, các cơ cấu truyền động slide, vitme, các loại động cơ, các loại cảm biến công nghiệp, Robot trong công nghiệp...
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, xử lý vấn đề tốt
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-25 triệu + thưởng tối ưu dự án
Hỗ trợ ăn trưa, ăn ca, công tác phí, nhà nghỉ
Đào tạo nâng cao, môi trường năng động
Đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
