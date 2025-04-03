Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Gia Lâm, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Vẽ thiết kế chi tiết thiết bị, lập hồ sơ thiết kế

Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết

Đề xuất phương án thi công, tham gia khảo sát thực tế dự án

Giám sát công việc tại nhà máy/công trình, kiểm soát chất lượng của nhà thầu phụ

Quản lý tài liệu, kế hoạch tổng thể và tiến độ dự án

Phối hợp với các phòng ban để xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

Kiểm soát chi phí dự án và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa hoặc liên quan

Thành thạo ít nhất 01 phần mềm thiết kế 3D

Có kinh nghiệm trong thiết kế máy, quản lý dự án là lợi thế

Hiểu biết về thiết bị công nghiệp: Xilanh khí, các cơ cấu truyền động slide, vitme, các loại động cơ, các loại cảm biến công nghiệp, Robot trong công nghiệp...

Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, xử lý vấn đề tốt

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-25 triệu + thưởng tối ưu dự án

Hỗ trợ ăn trưa, ăn ca, công tác phí, nhà nghỉ

Đào tạo nâng cao, môi trường năng động

Đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.