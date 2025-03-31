Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí LS Electric Viet Nam LTD. làm việc tại Bắc Giang thu nhập 500 - 1 USD

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí LS Electric Viet Nam LTD. làm việc tại Bắc Giang thu nhập 500 - 1 USD

LS Electric Viet Nam LTD.
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
LS Electric Viet Nam LTD.

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại LS Electric Viet Nam LTD.

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Bac Giang, Vietnam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 500 - 1 USD

● Lên hồ sơ thiết kế tủ điện bao gồm: Yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế tủ điện, danh mục vật tư.
● Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình triển khai dự án.
● Báo cáo định kỳ về công việc với người quản lý trực tiếp.
● Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cùng bộ phận.
● Tham gia đóng góp ý kiến cho bộ phận để cùng tiến bộ và hoàn thành mục tiêu chung.
● Tham gia các khóa đào tạo thích hợp để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp chuyên ngành điện, hệ thống điện, thiết bị điện, cơ điện hoặc liên quan.
● Có từ 03 năm kinh nghiệm thiết kế tủ bảng điện/ hoặc sinh viên mới ra trường.
● Sử dụng thành thạo Autocad/ Cad & Solidwork.
● Khả năng nghe nói đọc viết tiếng anh khá.
● Có kỹ năng giao tiếp, chủ động và linh hoạt trong công việc.
Chế độ phúc lợi:
● Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam và Hàn Quốc
● Thưởng: tháng lương 13 (cố định) + tháng lương 14 (nếu công ty đạt lợi nhuận) + thưởng hiệu suất

Tại LS Electric Viet Nam LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LS Electric Viet Nam LTD.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

LS Electric Viet Nam LTD.

LS Electric Viet Nam LTD.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LS ELECTRIC Factory, Nguyen Khe, Dong Anh, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-co-khi-thu-nhap-500-1-000-thang-tai-bac-giang-job343136
