Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam, Gia Lâm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

1. Mục tiêu công việc:

Tham gia thiết kế và phát triển các chi tiết cơ khí của hệ thống trạm đổi pin, đảm bảo tối ưu về kết cấu, khả năng sản xuất, lắp ráp và độ bền sản phẩm.

2. Nhiệm vụ chính:

- Thiết kế 3D các chi tiết cơ khí (nhựa và kim loại) cho trạm pin, tối ưu hóa cho sản xuất và lắp ráp.

- Thiết kế các cơ cấu lắp ráp giữa các chi tiết, đảm bảo tính chính xác, độ bền và an toàn.

- Làm việc với nhà cung cấp để tối ưu thiết kế, hỗ trợ chế tạo khuôn, quản lý tiến độ và chất lượng sản xuất.

- Tham gia kiểm tra chất lượng, lắp ráp và thử nghiệm các sản phẩm cơ khí của trạm pin.

- Xây dựng và triển khai các bài thử nghiệm đánh giá kết cấu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Phối hợp với các nhóm kỹ thuật liên quan (điện, điện tử, tự động hóa) để đảm bảo thiết kế đồng bộ và hiệu quả.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan.

- Có tối thiểu 3–5 năm kinh nghiệm trong thiết kế cơ khí, ưu tiên ứng viên từng tham gia các dự án phát triển sản phẩm về xe, công nghiệp/dân dụng đã được thương mại hóa.

- Thành thạo một hoặc nhiều phần mềm thiết kế 3D (SolidWorks, NX, Catia...).

- Hiểu biết về các công nghệ gia công cơ khí, khuôn ép nhựa, kim loại tấm, đảm bảo khả năng thiết kế tối ưu cho sản xuất và lắp ráp.

- Có khả năng xây dựng, triển khai và đánh giá các thử nghiệm cơ khí, độ bền sản phẩm.

- Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp liên phòng ban tốt, giao tiếp hiệu quả với nhà cung cấp và đơn vị sản xuất.

- Tinh thần làm việc tận tâm, chủ động, trách nhiệm cao và sẵn sàng học hỏi, cải tiến liên tục.

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 17-22 triệu/tháng, có thể hơn theo năng lực

- Thưởng tháng lương 13 (từ 0.5 đến 2.5 tháng lương) dựa trên kết quả công việc, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

- Du lịch hằng năm cho nhân viên chính thức với mức hỗ trợ từ 3–5 triệu đồng/người.

- Thưởng lễ tối thiểu hai trăm nghìn đồng/người/dịp, thưởng nhân viên xuất sắc tối thiểu năm trăm nghìn đồng/người.

- Phúc lợi khác: Hỗ trợ ốm đau ba trăm nghìn đồng/người, ma chay một triệu đồng/người.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn trong không gian làm việc mở và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin