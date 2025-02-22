Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Dương Văn Bé., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai các bản vẽ thiết kế công trình ( trung thế và hạ thế)

Bóc tách khối lượng.

Phối hợp với bộ phận khác để triển khai bản vẽ thiết kế đảm bảo dự án đúng tiến độ.

Tham gia nghiệm thu, đánh giá chất lượng dự án

Chủ động phối hợp với các bộ phận phòng ban khác trong các công việc có liên quan

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng phòng/BGĐ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2-4 năm ở vị trí liên quan

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Điện

Có kiến thức chuyên môn về MEP (Điện, điều hòa thông gió, PCCC,…)

Có khả năng sử dụng phần mềm Revit, AutoCAD, Excel và các phần mềm tính toán có liên quan

Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng và khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 trong tháng (Từ 8h30 đến 17h30)

Thu nhập từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Tham gia Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng 13,…..theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIN DESIGN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin