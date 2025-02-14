Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 201, Tòa nhà An Bình Plaza – 97 Trần Bình – Nam Từ Liêm

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Công việc đảm nhiệm
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án, nắm được các yêu cầu công việc của dự án
- Lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc.
- Lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công việc .
- Lập bản vẽ Shop drawing cho từng hạng mục công việc, phê duyệt bản vẽ ( Triển khai cùng với kỹ sư phụ trách dự án – Thuộc phòng kỹ thuật ), Quản lý và điều chỉnh theo thực tế trong quá trình thi công.
- Bóc tách khối lượng vật tư, so sánh đối chiếu kết quả từ phòng kỹ thuật - > Đệ trình CHT ( QLDA ) yêu cầu vật tư phục vụ thi công.
- Phụ trách hồ sơ chất lượng dự án bao gồm ( Chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo yêu cầu, thực hiện hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đầu vào, nghiệm thu hoàn thành công việc ), Thực hiện nghiệm thu khối lượng, bản vẽ hoàn công cùng Kỹ sư phụ trách dự án – Thuộc phòng kỹ thuật )
- Tham gia giám sát thi công theo phân công của BCH công trường.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu chung :

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P201 tòa nhà An Bình Plaza 97 Trần Bình, P Mỹ Đình 2, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

