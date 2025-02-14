Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

1. Công việc đảm nhiệm

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án, nắm được các yêu cầu công việc của dự án

- Lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc.

- Lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công việc .

- Lập bản vẽ Shop drawing cho từng hạng mục công việc, phê duyệt bản vẽ ( Triển khai cùng với kỹ sư phụ trách dự án – Thuộc phòng kỹ thuật ), Quản lý và điều chỉnh theo thực tế trong quá trình thi công.

- Bóc tách khối lượng vật tư, so sánh đối chiếu kết quả từ phòng kỹ thuật - > Đệ trình CHT ( QLDA ) yêu cầu vật tư phục vụ thi công.

- Phụ trách hồ sơ chất lượng dự án bao gồm ( Chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo yêu cầu, thực hiện hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đầu vào, nghiệm thu hoàn thành công việc ), Thực hiện nghiệm thu khối lượng, bản vẽ hoàn công cùng Kỹ sư phụ trách dự án – Thuộc phòng kỹ thuật )

- Tham gia giám sát thi công theo phân công của BCH công trường.