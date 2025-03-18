Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Kỹ sư thiết kế điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô CN

- 16, KCN Việt Hàn, phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Nhận chuyển giao công nghệ.
- Triển khai công nghệ sản phẩm mới, phát hành hướng dẫn vận hành, hướng dẫn dây chuyền sản xuất chạy sản phẩm mới, tuân theo kế hoạch sản xuất để đảm bảo vận hành trơn tru.
- Giám sát và liên tục cải thiện hiệu suất chất lượng / hiệu quả hàng ngày cho các khu vực được phân công.
- Đề xuất các phương pháp nâng cao hiệu quả của công nhân và giảm lãng phí nguyên vật liệu.
- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Tiếng Trung giao tiếp tốt
- Tốt nghiệp từ Trung cấp, thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
- Lương thưởng hấp dẫn, phúc lợi cao.
- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc, xem xét tăng lương sau 6 tháng làm việc
- Thưởng thâm niên hằng năm, thưởng cuối năm.
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước Việt Nam: BHXH, BHYT,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng O1-4, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

