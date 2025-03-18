Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô CN - 16, KCN Việt Hàn, phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Nhận chuyển giao công nghệ.

- Triển khai công nghệ sản phẩm mới, phát hành hướng dẫn vận hành, hướng dẫn dây chuyền sản xuất chạy sản phẩm mới, tuân theo kế hoạch sản xuất để đảm bảo vận hành trơn tru.

- Giám sát và liên tục cải thiện hiệu suất chất lượng / hiệu quả hàng ngày cho các khu vực được phân công.

- Đề xuất các phương pháp nâng cao hiệu quả của công nhân và giảm lãng phí nguyên vật liệu.

- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Tiếng Trung giao tiếp tốt

- Tốt nghiệp từ Trung cấp, thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Lương thưởng hấp dẫn, phúc lợi cao.

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc, xem xét tăng lương sau 6 tháng làm việc

- Thưởng thâm niên hằng năm, thưởng cuối năm.

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước Việt Nam: BHXH, BHYT,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin