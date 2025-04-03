Tuyển Kỹ sư thiết kế điện LS Electric Viet Nam LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cty TNHH LS Electric Việt Nam thuộc tập đoàn LS Electric Hàn Quốc là một trong các công ty hàng đầu về tủ bảng điện tại Việt Nam. Chúng tôi đã phát triển tại thị trường Việt Nam được 28 năm, với sứ mệnh mở ra một tương lai sáng hơn thông qua các giải pháp năng lượng hiệu quả và hữu ích.

Do nhu cầu mở rộng thị trường, công ty cần tuyển dụng nhân lực cho vị trí sau:

Vị trí: Kỹ sư lập trình (phòng thiết kế điện)

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: LS Electric Việt Nam, Khu Công Nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

Công việc chính:

• Phát triển các phần mềm, công cụ hỗ trợ thiết kế điện trên nền tảng AutoCAD.

• Tích hợp phần mềm vào quy trình thiết kế điện nhằm tối ưu hóa hiệu quả công việc.

• Tham gia bảo trì, cải tiến, phát triển thêm các tính năng mới theo yêu cầu.

• Hỗ trợ team thiết kế điện về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến phần mềm.