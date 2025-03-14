Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1 - 15 USD

1. Lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động thi công các dự án nhà xưởng công nghiệp.

2. Đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

3. Xây dựng kế hoạch thi công chi tiết cho từng dự án nhà xưởng.

4. Phân công nhiệm vụ cho các ban chỉ huy.

5. Theo dõi tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành đúng hạn.

6. Kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo tiêu chuẩn.

7. Theo dõi và kiểm soát chi phí thi công.

8. Đề xuất các biện pháp tối ưu chi phí và chất lượng.

9. Đề xuất và tổ chức các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công.

10. Tổ chức đào tạo nhân viên về các quy định an toàn.

11. Làm việc với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp và các phòng ban liên quan khác trong Công ty.

12. Tham gia các cuộc họp với khách hàng để báo cáo tiến độ và giải quyết vấn đề.