Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Xây dựng Vilai Việt làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 1 USD

· Thực hiện các công việc theo Quy trình Quản lý dự án

· Hiểu và có khả năng tìm hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu hướng dẫn thi công

· Kiểm soát chất lượng: đảm bảo các công việc hoàn thành bởi nhân công, nhà thầu phụ phù hợp với tiêu chuẩn của dự án

· Đảm bảo chất lượng: đảm bảo các công việc và các hoạt động khác trong công trình được thực hiện đúng quy trình và chính sách của Công ty

· Quản lý tài liệu QA/QC theo quy trình

· Xác định các vấn đề/rủi ro tiềm ẩn, đề xuất phương án giải quyết với quản lý dự án

· Có khả năng di chuyển các dự án theo yêu cầu

· Những việc khác khi được yêu cầu.