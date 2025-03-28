Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Xây dựng Vilai Việt làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 600 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vilai Việt
- Quảng Ninh: xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 600 - 1 USD
· Thực hiện các công việc theo Quy trình Quản lý dự án
· Hiểu và có khả năng tìm hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu hướng dẫn thi công
· Kiểm soát chất lượng: đảm bảo các công việc hoàn thành bởi nhân công, nhà thầu phụ phù hợp với tiêu chuẩn của dự án
· Đảm bảo chất lượng: đảm bảo các công việc và các hoạt động khác trong công trình được thực hiện đúng quy trình và chính sách của Công ty
· Quản lý tài liệu QA/QC theo quy trình
· Xác định các vấn đề/rủi ro tiềm ẩn, đề xuất phương án giải quyết với quản lý dự án
· Có khả năng di chuyển các dự án theo yêu cầu
· Những việc khác khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 600 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vilai Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vilai Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
