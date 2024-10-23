Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: KCN Bắc Tiền Phong, Quảng Yên

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đối ứng khách hàng khiếu nại
2. Thúc đẩy cải tiến nội bộ
3. Làm báo cáo chất lượng sản xuất
4. Làm tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tiếng Trung 4 kỹ năng
-Không yêu cầu kinh nghiệm
-Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

-Được nghỉ 1-2 thứ bảy và 4 chủ nhật
-Được tính tăng ca, đóng BHXH theo quy định của pháp luật
-Suất ăn trưa, ăn ca miễn phí
-Trợ cấp con nhỏ ( nữ)
-Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 139, Đại lộ Đông Tây, KCN Visip, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

