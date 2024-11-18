Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Đông Triều ...và 4 địa điểm khác

1. Kiểm tra dụng cụ và Vắc xin

- Kiểm tra, vệ sinh và sắp xếp dụng cụ, vật tư cần thiết để tiêm chủng

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cho bác sĩ khám bệnh.

- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tủ bảo quản vắc-xin hàng ngày theo quy định

2. Thực hiện tiêm chủng

- Tiếp đón, điều phối khách hàng vào phòng tiêm.

- Thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng theo quy định: định danh người bệnh, thẩm định y lệnh, cân đo (đối với trẻ sơ sinh), hướng dẫn khách hàng (KH) kiểm tra vắc-xin (tên vắc-xin, số lô, hạn dùng...), dán nhãn PID vào lọ thuốc và bơm tiêm.

- Thực hiện tiêm chủng cho khách hàng theo y lệnh.

- Lưu giữ vỏ lọ vắc-xin và bơm kim tiêm theo quy định.

3. Ngoài ra, Điều Dưỡng cũng cần thực hiện tốt những việc sau:

- Thực hiện theo dõi KH và đánh giá lại sau tiêm chủng 30 phút.

- Tham gia cùng với bác sỹ xử lý ban đầu đối với những ca phản ứng nặng sau tiêm tại phòng tiêm

- Hoàn thiện và lưu trữ hồ Sơ tiêm của khách hàng.

- Hướng dẫn KH, thân nhân cách theo dõi, chăm sóc sau tiêm chủng tại nhà.

- Tổng hợp báo cáo tiêm chủng định kỳ theo quy định.

- Tham gia các khoá tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Nam/Nữ, tuổi từ 22 trở lên

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điều Dưỡng

- Ưu tiên CCHN và chứng chỉ an toàn tiêm chủng

- Có đam mê, tâm huyết, mong muốn gắn bó và phát triển trong nghề

- Thái độ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình

- Khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng

- Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Có thể làm việc theo ca, xoay ca theo lịch của Trung tâm

- Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.

- Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.

- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên

