Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Đông Triều ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

1. Kiểm tra dụng cụ và Vắc xin
- Kiểm tra, vệ sinh và sắp xếp dụng cụ, vật tư cần thiết để tiêm chủng
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện cho bác sĩ khám bệnh.
- Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tủ bảo quản vắc-xin hàng ngày theo quy định
2. Thực hiện tiêm chủng
- Tiếp đón, điều phối khách hàng vào phòng tiêm.
- Thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng theo quy định: định danh người bệnh, thẩm định y lệnh, cân đo (đối với trẻ sơ sinh), hướng dẫn khách hàng (KH) kiểm tra vắc-xin (tên vắc-xin, số lô, hạn dùng...), dán nhãn PID vào lọ thuốc và bơm tiêm.
- Thực hiện tiêm chủng cho khách hàng theo y lệnh.
- Lưu giữ vỏ lọ vắc-xin và bơm kim tiêm theo quy định.
3. Ngoài ra, Điều Dưỡng cũng cần thực hiện tốt những việc sau:
- Thực hiện theo dõi KH và đánh giá lại sau tiêm chủng 30 phút.
- Tham gia cùng với bác sỹ xử lý ban đầu đối với những ca phản ứng nặng sau tiêm tại phòng tiêm
- Hoàn thiện và lưu trữ hồ Sơ tiêm của khách hàng.
- Hướng dẫn KH, thân nhân cách theo dõi, chăm sóc sau tiêm chủng tại nhà.
- Tổng hợp báo cáo tiêm chủng định kỳ theo quy định.
- Tham gia các khoá tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 22 trở lên
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điều Dưỡng
- Ưu tiên CCHN và chứng chỉ an toàn tiêm chủng
- Có đam mê, tâm huyết, mong muốn gắn bó và phát triển trong nghề
- Thái độ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình
- Khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng
- Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Có thể làm việc theo ca, xoay ca theo lịch của Trung tâm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.
- Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.
- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất