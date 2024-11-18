Tuyển Bếp trưởng Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương Mại Phát Linh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 40 - 45 Triệu

Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương Mại Phát Linh
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương Mại Phát Linh

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương Mại Phát Linh

Mức lương
40 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khách sạn 5 sao, Delasea Hạ Long. Lô 1 Đại lộ Hạ Long Marine, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 40 - 45 Triệu

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của bộ phận Bếp bao gồm lên thực đơn, chế biến món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhân viên, nguyên vật liệu, kê phiếu đặt hàng, đảm bảo chất lương và lợi nhuận
- Điều hành công việc hàng ngày của bộ phận bếp.
- Hoạch định kế hoạch hoạt động của bộ phận bếp.
- Quản lý, đánh giá và sắp xếp lịch làm việc cho các nhân viên trong bộ phận.
- Đảm bảo tất cả các món ăn đạt chất lượng, đáp ứng khẩu vị của khách hàng và trong ngưỡng cost cho phép.
- Đảm bảo khu bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng, an toàn và không để xảy ra cháy nổ.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu; phân loại rác hữu cơ, rác khô, rác tái sử dụng, rác nguy hiểm và lưu mẫu theo quy định.
- Đào tạo nghiệp vụ bếp cho nhân viên cấp dưới.
- Tham gia họp giao ban hàng ngày và thực hiện trực Lãnh đạo (MOD) theo lịch được phân công.

Với Mức Lương 40 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có văn bằng/ chứng chỉ liên quan đến nghề chế biến món ăn do cơ quan có thẩm quyền cấp
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Bếp phó/ Bếp trưởng ở đơn vị Nhà hàng khách sạn tương đương
- Có đạo đức nghề nghiệp, Sáng tạo, Chủ động và Tuân thủ
- Biết sử dụng máy tính cơ bản word, xls...
- Nắm vững các kiến thức khoa học về ăn uống như các chất dinh dưỡng, khẩu phần ăn, thực đơn,...
- Có kiến thức về Thương phẩm, vệ sinh ăn uống
- Có kiến thức về tài chính, thị trường để nắm bắt thị trường ăn uống của khách hàng, xây dựng giá cả thực đơn món ăn, hạch toán quản lý khâu chế biến đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận.

Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương Mại Phát Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ >=40M++ (Hoặc thỏa thuận)
- Lương Tháng 13. Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, thưởng SVC..........
- Hỗ trợ ăn ca/ gửi xe và nhiều hỗ trợ phúc lợi hấp dẫn khác
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, các chế độ ngày nghỉ phép, Lế tết hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, được tham gia các khóa đào tạo định kỳ nâng cao năng lực, nghiệp vụ tại Công ty.
- Được chủ động về thời gian làm việc, nghỉ ngơi theo Kế hoạch của Bộ phận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương Mại Phát Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ và Thương Mại Phát Linh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

