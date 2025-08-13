Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán misa
• Lập báo cáo thuế hàng tháng
• Kiểm tra và đối chiếu các dữ liệu phát sinh Nhập – Xuất – Tồn nguyên vật liệu
• Tổng hợp số liệu làm báo cáo, kê khai thuế.
• Phụ việc cho NV Kế toán Tổng Hợp.
• Các công khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu : Nữ
LƯƠNG:
• Gross 12–20 triệu đồng/tháng.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
