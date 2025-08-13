Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán misa
• Lập báo cáo thuế hàng tháng
• Kiểm tra và đối chiếu các dữ liệu phát sinh Nhập – Xuất – Tồn nguyên vật liệu
• Tổng hợp số liệu làm báo cáo, kê khai thuế.
• Phụ việc cho NV Kế toán Tổng Hợp.
• Các công khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu : Nữ
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm nhập dữ liệu Misa
• Am hiểu pháp luật, qui định liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
LƯƠNG:
• Gross 12–20 triệu đồng/tháng.

Tại Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)

Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số Lô AL 13A-15-17, Đường số 8, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

