Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán misa

• Lập báo cáo thuế hàng tháng

• Kiểm tra và đối chiếu các dữ liệu phát sinh Nhập – Xuất – Tồn nguyên vật liệu

• Tổng hợp số liệu làm báo cáo, kê khai thuế.

• Phụ việc cho NV Kế toán Tổng Hợp.

• Các công khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán.