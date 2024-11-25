Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Quản lý dự án, giao việc cho đội, nghiệm thu công việc với đội thi công
Triển khai thi công tại hiện trường đúng biện pháp thi công.
Kiểm soát khối lượng thi công
Thực hiện an toàn lao động tại khu vực được phân công
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc công ty.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Xây Dựng...
Ưu tiên có chứng chỉ thiết kế, giám sát công trình Dân dụng - Công nghiệp
Thành thạo các phần mềm chuyên dụng của ngành..
Có kinh nghiệm thiết kế và tính dự toán công trình Dân dụng và Công nghiệp
Ưu tiên có chứng chỉ thiết kế, giám sát công trình Dân dụng - Công nghiệp
Thành thạo các phần mềm chuyên dụng của ngành..
Có kinh nghiệm thiết kế và tính dự toán công trình Dân dụng và Công nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu suất làm việc, KPI
Lương thỏa thuận theo năng lực: 10.000.000 - 18.000.000 tr/tháng
Tham gia đầy đủ chính sách theo Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN...
Môi trường làm việc ổn định, thân thiện
Được đào tạo chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràngg thỏa thuận theo năng lực
Lương thỏa thuận theo năng lực: 10.000.000 - 18.000.000 tr/tháng
Tham gia đầy đủ chính sách theo Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN...
Môi trường làm việc ổn định, thân thiện
Được đào tạo chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràngg thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI