Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Quản lý dự án, giao việc cho đội, nghiệm thu công việc với đội thi công
Triển khai thi công tại hiện trường đúng biện pháp thi công.
Kiểm soát khối lượng thi công
Thực hiện an toàn lao động tại khu vực được phân công
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc công ty.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Xây Dựng...
Ưu tiên có chứng chỉ thiết kế, giám sát công trình Dân dụng - Công nghiệp
Thành thạo các phần mềm chuyên dụng của ngành..
Có kinh nghiệm thiết kế và tính dự toán công trình Dân dụng và Công nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu suất làm việc, KPI
Lương thỏa thuận theo năng lực: 10.000.000 - 18.000.000 tr/tháng
Tham gia đầy đủ chính sách theo Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN...
Môi trường làm việc ổn định, thân thiện
Được đào tạo chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràngg thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC

