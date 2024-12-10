Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 351/2 Quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia khảo sát, lập dự toán, thiết kế bản vẽ thi công công trình.

Giám sát thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng thiết kế.

Kiểm tra nghiệm thu vật liệu, thiết bị thi công.Báo cáo tiến độ thi công, nghiệm thu công trình theo quy định.

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công.

Tham gia nghiệm thu, bàn giao công trình.Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng ít nhất 1 năm.

Có kiến thức về kỹ thuật, công nghệ và thị trường xây dựng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh thu.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ

Phúc lợi theo quy định công ty

Thưởng lễ, tết.

Chế độ nghỉ phép.Các hoạt động tập thể, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT

