Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

- Thủ quỹ: thực hiện thu / chi theo đề nghị và kiểm tra hồ sơ chứng từ đối với các khoản chi tiền phải đầy đủ theo quy định của công ty

- Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả các bên, thu hồi hóa đơn đầu vào, xuất hoá đơn

- Thực hiện giao dịch với ngân hàng: Rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng

- Hạch toán nghiệp vụ lên phần mềm Misa

- Kê khai và làm chế độ BHXH

- Kê khai thuế GTGT, TNCN, BCTC, Quyết toán thuế

- Các công việc phát sinh khác được giao

-Dưới 35 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; ưu tiên những ứng viên đã hoạt động trong ngành du lịch

- Tiếng anh cơ bản: đọc hiểu văn bản đơn giản

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

- Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc tốt

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán…)

- Thu nhập lên đến 15 triệu/ tháng gồm:

+ Lương chính: 10 – 12 triệu / tháng

+ Phụ cấp ăn trưa

+ Thưởng hoa hồng kinh doanh cho bộ phận gián tiếp

- Thưởng cuối năm

- Chế độ bảo hiểm BHXH

- Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty

- Thưởng các ngày lễ trong năm

- Thưởng thành tích xuất sắc, thưởng sáng kiến

- Đào tạo nội bộ & bên ngoài

- Nghỉ phép năm theo chế độ

- Du lịch hàng năm

