Tuyển Kỹ sư xây dựng Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
- Bình Dương:
- ấp 5, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Thực hiện việc khảo sát, lập phương án và kế hoạch trắc địa;
Định vị và đảm bảo tính chính xác các điểm tim, mốc công trình ngoài thực tế;
Thực hiện làm đầy đủ hồ sơ trắc đạc;
Quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng máy thiết bị;
Định kỳ đi kiểm định máy trắc đạc.
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại họccácngành: Trắc đạc,Xây dựng cầu đường, Hạ tầng giao thông...;
Thành thạo các phần mềm và thiết bịchuyên ngành;
Trung thực, cầu tiến, có thể đi công tác;
Kinh nghiệm từ 2 - 3 năm trở lênở vị trí tươngđương.
Ngành nghề: Trắc địa / Địa Chất, Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương
Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
