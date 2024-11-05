Tuyển Kỹ sư xây dựng Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

Thực hiện việc khảo sát, lập phương án và kế hoạch trắc địa;

Định vị và đảm bảo tính chính xác các điểm tim, mốc công trình ngoài thực tế;

Thực hiện làm đầy đủ hồ sơ trắc đạc;

Quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng máy thiết bị;

Định kỳ đi kiểm định máy trắc đạc.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại họccácngành: Trắc đạc,Xây dựng cầu đường, Hạ tầng giao thông...;

Thành thạo các phần mềm và thiết bịchuyên ngành;

Trung thực, cầu tiến, có thể đi công tác;

Kinh nghiệm từ 2 - 3 năm trở lênở vị trí tươngđương.

Ngành nghề: Trắc địa / Địa Chất, Xây dựng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương