Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 98 Vũ Tùng , phường 1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Đảm bảo tổng hợp, ghi nhận, phản ánh đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đúng thời hạn; tuân thủ quy định pháp luật và chính sách kế toán nội bộ.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1 Hạch toán kế toán
2 Kiểm tra lập báo cáo
3 Kiểm soát tuân thủ và chuẩn mực kế toán
4 Kiểm tra và lưu trữ chứng từ
5 Phối hợp kiểm toán, thanh tra, kiểm tra thuế
6 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

III. YÊU CẦU NĂNG LỰC
1 Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
2 Kinh nghiệm:
Tối thiểu 3 năm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại công ty bán lẻ, chuỗi cửa hàng.
3 Kiến thức chuyên môn:
4 Kỹ năng:
5 Phẩm chất cá nhân:

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14.000.000 – 18.000.000 VNĐ
Thời gian làm việc: 08:00 – 16:00 (làm việc từ thứ 2 đến thứ 7)
Hỗ trợ cơm trưa, Phụ cấp gửi xe
Lương tháng 13, thưởng lễ tết
Nghỉ lễ, BHXH theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 219 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

