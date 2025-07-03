Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98 Vũ Tùng , phường 1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Đảm bảo tổng hợp, ghi nhận, phản ánh đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đúng thời hạn; tuân thủ quy định pháp luật và chính sách kế toán nội bộ.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1 Hạch toán kế toán

2 Kiểm tra lập báo cáo

3 Kiểm soát tuân thủ và chuẩn mực kế toán

4 Kiểm tra và lưu trữ chứng từ

5 Phối hợp kiểm toán, thanh tra, kiểm tra thuế

6 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

III. YÊU CẦU NĂNG LỰC

1 Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

2 Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại công ty bán lẻ, chuỗi cửa hàng.

3 Kiến thức chuyên môn:

4 Kỹ năng:

5 Phẩm chất cá nhân:

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14.000.000 – 18.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc: 08:00 – 16:00 (làm việc từ thứ 2 đến thứ 7)

Hỗ trợ cơm trưa, Phụ cấp gửi xe

Lương tháng 13, thưởng lễ tết

Nghỉ lễ, BHXH theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin