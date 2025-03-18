Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Kiểm soát chất lượng thi công, biện pháp thi công và các quy trình kiểm soát chất lượng các hạng mục của dự án;

- Giám sát việc triển khai các kế hoạch, biện pháp và các quy trình kiểm soát chất lượng đã được phê duyệt, đánh giá chất lượng thi công các hạng mục của gói thầu;

- Tổ chức nghiệm thu nội bộ công trình, lập hồ sơ hoàn công, phối hợp lập hồ sơ thanh toán giai đoạn;

- Giám sát hiện trường các hạng mục thi công phần thô & hoàn thiện;

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu;

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể công việc hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực, nhạy bén trong công việc;

- Có khả năng trình bày, thương lượng, đàm phán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG THỎA THUẬN

Phúc lợi cho nhân viên:

- Tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, sinh nhật, thưởng theo năng suất....

- Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động thể thao, sự kiện Công ty tổ chức.

- Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân khẳng định và phát huy năng lực của mình.

- Có kế hoạch đào tạo và huấn luyện bản thân phù hợp với nguyện vọng, kinh nghiệm, kỹ năng từng thành viên cũng như định hướng phát triển chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin