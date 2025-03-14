Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng C&b làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng C&b
- Hà Nội: Số 57, Cầu Cốc, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 500 - 1 USD
Mô tả công việc
- Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công công trình, dự án.
- Chịu trách nhiệm chính về quản lý, giám sát hiện trường (an toàn, chất lượng, tiến độ).
- Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của hạng mục trực tiếp giám sát.
- Triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư; thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng
- Làm, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày, nhật ký hiện trường,...
- Phối hợp tốt với giám sát chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề nghiệm thu công tác thi công.
- Giám sát thực hiện thường xuyên liên tục việc dọn dẹp vệ sinh công trình, đảm bảo vật tư, thiết bị gọn gàng ngăn nắp.
- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.
Quyền lợi
- Mức lương từ 8 triệu - 12 triệu (Thỏa thuận)
- Đóng bảo hiểm xã hội
- Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Team building.
- Nghỉ phép theo quy định nhà nước
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
