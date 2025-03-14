Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng C&b làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Mô tả công việc

- Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công công trình, dự án.

- Chịu trách nhiệm chính về quản lý, giám sát hiện trường (an toàn, chất lượng, tiến độ).

- Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của hạng mục trực tiếp giám sát.

- Triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư; thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng

- Làm, kiểm tra, giám sát tài liệu: báo cáo ngày, nhật ký hiện trường,...

- Phối hợp tốt với giám sát chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề nghiệm thu công tác thi công.

- Giám sát thực hiện thường xuyên liên tục việc dọn dẹp vệ sinh công trình, đảm bảo vật tư, thiết bị gọn gàng ngăn nắp.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.

Quyền lợi

- Mức lương từ 8 triệu - 12 triệu (Thỏa thuận)

- Đóng bảo hiểm xã hội

- Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc, Du lịch hàng năm, Thưởng tháng 13, Team building.

- Nghỉ phép theo quy định nhà nước

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty