Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty Cổ Phần Bạch Đằng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 64. Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tính toán, kiểm tra khối lượng hố sơ thiết kế, dự toán ...;

- Tiến hành lập các hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thi công;

- Triển khai các bản vẽ thi công, bản tính, hồ sơ biện pháp thi công, công nghệ thi công ... ;

- Lập kế hoạch thi công và giám sát thi công tại hiện trường các dự án, công trình thi công xây dựng; Tổ chức công tác nghiệm thu,

- Thực hiện các công việc liên quan khác liên quan dưới sự phân công, hướng dẫn của Trưởng/phó phòng

Yêu Cầu Công Việc

- Làm việc tại Văn phòng, các Dự án, công trình của Công ty tại Hà Nội

- Kinh nghiệm : 03 năm trở lên

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh tế xây dựng,... và chuyên ngành khác phù hợp.

- Sử dụng thành thạo, tốt phần mềm chuyên ngành AutoCad và phần mềm văn phòng Microsoft office.

- Ưu tiên những ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm thi công, giám sát, quản lý hồ sơ chất lượng tại các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp đại học phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng loại khá trở lên; người có trình độ thạc sĩ, không quá ba mươi tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

- Có đủ sức khoẻ để làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần Bạch Đằng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được kí hợp đồng lao động dài hạn, được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành và qui chế của công ty;

- Được hưởng lương theo qui chế lương của công ty hoặc thỏa thuận lương theo năng lực, kinh nghiệm;

- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thao được các phần mềm tính kết cấu, Project, Dự toán, ...

- Cam kết không nợ lương , chậm lương

- Làm việc các công trình tại Hà Nội

