Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 347, Đường Hoàng Mai,, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác

Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, bảo trì chuyên sâu hệ thống giải pháp nước theo lịch trình bảo trì được thông báo trước hàng tuần;

Thực hiện lắp đặt hệ thống giải pháp nước (lọc nước và nước nóng trung tâm): hàn ống PPR,... kết nối đường điện/tủ điện,...;

Thi công kết nối được ống đồng ga điều hòa, thực hiện hút chân không và bơm ga;

Kiểm soát vật tư và trang thiết bị thi công đảm bảo đúng đủ và tiết kiệm;

Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp;

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Đã tham gia đào tạo nghề liên quan đến thi công xây dựng và cơ điện, điện lạnh, cấp thoát nước, kỹ thuật nước và môi trường nước...;

Trình độ:

Kinh nghiệm:

Ưu tiên có 01 năm tham gia thi công xây lắp thực tế tại công trình;

Đã tham gia đào tạo nghề liên quan đến xây dựng và cơ điện;

Thái độ làm việc tích cực, hòa đồng, có kiến thức về ngành xây dựng và định hướng phát triển rõ ràng;

Có thể sử dụng các phần mềm máy tính phục vụ công tác quản lý kỹ thuật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận xứng đáng theo năng lực (Từ 08 - 15 triệu vnd/tháng);

Phụ cấp ăn trưa: Công ty tổ chức nấu ăn trưa cho CBNV tại Văn phòng;

Lương tháng 13, thưởng hấp dẫn;

Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch,...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động;

Được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, du lịch, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...;

Được khám sức khỏe và đi du lịch định kỳ hàng năm;

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

