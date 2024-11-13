Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

Bảo trì, sửa chữa khác

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì, sửa chữa khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 347, Đường Hoàng Mai,, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, bảo trì chuyên sâu hệ thống giải pháp nước theo lịch trình bảo trì được thông báo trước hàng tuần;
Thực hiện lắp đặt hệ thống giải pháp nước (lọc nước và nước nóng trung tâm): hàn ống PPR,... kết nối đường điện/tủ điện,...;
Thi công kết nối được ống đồng ga điều hòa, thực hiện hút chân không và bơm ga;
Kiểm soát vật tư và trang thiết bị thi công đảm bảo đúng đủ và tiết kiệm;
Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đã tham gia đào tạo nghề liên quan đến thi công xây dựng và cơ điện, điện lạnh, cấp thoát nước, kỹ thuật nước và môi trường nước...;
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Ưu tiên có 01 năm tham gia thi công xây lắp thực tế tại công trình;
Đã tham gia đào tạo nghề liên quan đến xây dựng và cơ điện;
Thái độ làm việc tích cực, hòa đồng, có kiến thức về ngành xây dựng và định hướng phát triển rõ ràng;
Có thể sử dụng các phần mềm máy tính phục vụ công tác quản lý kỹ thuật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận xứng đáng theo năng lực (Từ 08 - 15 triệu vnd/tháng);
Phụ cấp ăn trưa: Công ty tổ chức nấu ăn trưa cho CBNV tại Văn phòng;
Lương tháng 13, thưởng hấp dẫn;
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch,...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động;
Được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, du lịch, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...;
Được khám sức khỏe và đi du lịch định kỳ hàng năm;
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH NHÀ SANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 122 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-dien-lanh-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247121
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 31/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Long An Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Bến Tre Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HUAN THANH
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH HUAN THANH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HUAN THANH
Hạn nộp: 26/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 31/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Long An Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Bến Tre Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HUAN THANH
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH HUAN THANH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HUAN THANH
Hạn nộp: 26/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất