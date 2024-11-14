Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì, sửa chữa khác Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN
- Hà Nội: Nhà hàng Fu Rong Hua, 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc
Kiểm tra checklist các thiết bị của toàn bộ nhà hàng, bar, bếp bàn
Kiểm tra checklist hệ thống điện, nước, quạt hút, thông gió, ga, báo cháy, mạng, bàn, ghế, gas, các tủ điện...đảm bảo an toàn
Hàng ngày kết hợp với đội bảo vệ đi kiểm tra checklist PCCC tại các nhà hàng
Xử lý các sự cố, tình huống trong ca làm việc: vỡ ống nước, cháy điện, bếp....
Đi chốt số gas, điện nước..hàng tháng
Đảm bảo việc sửa chữa nhanh chóng các loại tải sản, máy móc theo nhu cầu của các bộ phận nhanh chóng.
Đảm bảo hệ thống nước, máy phát điện, PCCC, hạ tầng cơ sở của nhà hàng, thực hiện kiểm tra thường xuyên. thực hiện bảo dưỡng định kỳ đảm bảo không bị hư hỏng, có biện pháp khắc phục kịp thời.
Nhận biết và cảnh báo các rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, đề xuất và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố, giảm thiểu rủi ro.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương
Khả năng quản lý và xử lý thông tin tốt
Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và trung thực
Chịu được áp lực, có thể làm việc ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu đột xuất
Có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng phí dịch vụ nhà hàng (service charge)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định.
Được đào tạo bài bản, chuyên sâu về nghề, kỹ năng mềm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Thưởng cuối năm, thưởng doanh thu nhà hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI