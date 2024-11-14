Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà hàng Fu Rong Hua, 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Bảo trì, sửa chữa khác

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc

Kiểm tra checklist các thiết bị của toàn bộ nhà hàng, bar, bếp bàn

Kiểm tra checklist hệ thống điện, nước, quạt hút, thông gió, ga, báo cháy, mạng, bàn, ghế, gas, các tủ điện...đảm bảo an toàn

Hàng ngày kết hợp với đội bảo vệ đi kiểm tra checklist PCCC tại các nhà hàng

Xử lý các sự cố, tình huống trong ca làm việc: vỡ ống nước, cháy điện, bếp....

Đi chốt số gas, điện nước..hàng tháng

Đảm bảo việc sửa chữa nhanh chóng các loại tải sản, máy móc theo nhu cầu của các bộ phận nhanh chóng.

Đảm bảo hệ thống nước, máy phát điện, PCCC, hạ tầng cơ sở của nhà hàng, thực hiện kiểm tra thường xuyên. thực hiện bảo dưỡng định kỳ đảm bảo không bị hư hỏng, có biện pháp khắc phục kịp thời.

Nhận biết và cảnh báo các rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, đề xuất và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố, giảm thiểu rủi ro.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

Khả năng quản lý và xử lý thông tin tốt

Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn

Nhanh nhẹn, nhiệt tình và trung thực

Chịu được áp lực, có thể làm việc ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu đột xuất

Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ gửi xe.

Thưởng phí dịch vụ nhà hàng (service charge)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định.

Được đào tạo bài bản, chuyên sâu về nghề, kỹ năng mềm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Thưởng cuối năm, thưởng doanh thu nhà hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

