Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

Bảo trì, sửa chữa khác

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì, sửa chữa khác Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà hàng Fu Rong Hua, 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc
Kiểm tra checklist các thiết bị của toàn bộ nhà hàng, bar, bếp bàn
Kiểm tra checklist hệ thống điện, nước, quạt hút, thông gió, ga, báo cháy, mạng, bàn, ghế, gas, các tủ điện...đảm bảo an toàn
Hàng ngày kết hợp với đội bảo vệ đi kiểm tra checklist PCCC tại các nhà hàng
Xử lý các sự cố, tình huống trong ca làm việc: vỡ ống nước, cháy điện, bếp....
Đi chốt số gas, điện nước..hàng tháng
Đảm bảo việc sửa chữa nhanh chóng các loại tải sản, máy móc theo nhu cầu của các bộ phận nhanh chóng.
Đảm bảo hệ thống nước, máy phát điện, PCCC, hạ tầng cơ sở của nhà hàng, thực hiện kiểm tra thường xuyên. thực hiện bảo dưỡng định kỳ đảm bảo không bị hư hỏng, có biện pháp khắc phục kịp thời.
Nhận biết và cảnh báo các rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, đề xuất và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố, giảm thiểu rủi ro.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương
Khả năng quản lý và xử lý thông tin tốt
Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và trung thực
Chịu được áp lực, có thể làm việc ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu đột xuất
Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ gửi xe.
Thưởng phí dịch vụ nhà hàng (service charge)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định.
Được đào tạo bài bản, chuyên sâu về nghề, kỹ năng mềm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
Thưởng cuối năm, thưởng doanh thu nhà hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-bao-tri-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250120
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 31/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Long An Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Bến Tre Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HUAN THANH
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH HUAN THANH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HUAN THANH
Hạn nộp: 26/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZANET
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZANET
Hạn nộp: 20/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 31/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Long An Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Bến Tre Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂM SẮC MỘC
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HUAN THANH
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH HUAN THANH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HUAN THANH
Hạn nộp: 26/11/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Chi nhánh BMW Lê Văn Lương - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô Tô Số 8 Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm