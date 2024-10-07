Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Quyết Tiến, Quang Tiến, Thành Phố Hòa Bình, TP Hoà Bình

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Tham gia lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện trong nhà máy để đảm bảo hoạt động sản xuất Kiểm tra, xử lý sự cố, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, thiết bị công nghiệp Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện, máy móc, thiết bị chiếu sáng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử, Điện, cơ khí, hoặc các lĩnh vực liên quan Kinh nghiệm từ 03 năm ở vị trí tương đương từng làm trong các công ty sản xuất Có kỹ năng hiểu về cách thức và quy trình hoạt động của máy móc. Chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình, mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 17M -20M (Thỏa thuận khi phỏng vấn theo kinh nghiệm và năng lực) Hỗ trợ ăn trưa tại công ty Hỗ trợ chỗ ở cho CBNV ở xa Đóng BHXH, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước (Thưởng lễ, tết, du lịch,,,,)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.