Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA
- Hòa Bình: Quyết Tiến, Quang Tiến, Thành Phố Hòa Bình, TP Hoà Bình
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Tham gia lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện trong nhà máy để đảm bảo hoạt động sản xuất
Kiểm tra, xử lý sự cố, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, thiết bị công nghiệp
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện, máy móc, thiết bị chiếu sáng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử, Điện, cơ khí, hoặc các lĩnh vực liên quan
Kinh nghiệm từ 03 năm ở vị trí tương đương từng làm trong các công ty sản xuất
Có kỹ năng hiểu về cách thức và quy trình hoạt động của máy móc.
Chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình, mong muốn gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 17M -20M (Thỏa thuận khi phỏng vấn theo kinh nghiệm và năng lực)
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Hỗ trợ chỗ ở cho CBNV ở xa
Đóng BHXH, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước (Thưởng lễ, tết, du lịch,,,,)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
