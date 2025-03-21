Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập 9 - 11 Triệu

Theo dõi tiến độ sử dụng phụ liệu, đảm bảo kế hoạch, làm lệnh chuẩn bị phụ liệu trên hệ thống đúng, đủ, kịp thời cho chuyền, kiểm soát phụ liệu

Theo dõi tiến độ đóng hàng, đảm bảo kế hoạch xuất hàng, tạo bảng kê hàng hóa cho chuyền đóng hàng và làm danh sách bảng kê hàng hóa cuối cùng theo yêu cầu của khách hàng, tính kích thước thùng.

Theo dõi kế hoạch, cập nhật sản lượng

Đọc tài liệu để tìm hiểu về phụ liệu của đơn hàng, làm các công việc chuẩn bị phụ liệu trên hệ thống

Kiểm soát tình hình sử dụng phụ liệu., trả các phụ liệu thừa về kho phụ liệu

Lập bảng tiến độ theo dõi phụ liệu, cập nhật danh sách các phụ liệu tái chế, làm các công việc chuẩn bị phụ liệu tái chế trên hệ thống

Nghiên cứu/ tìm hiểu tiêu chuẩn đóng hàng đối với từng khách hàng.

Đo đạc và đặt thùng carton cho từng đơn hàng, từng khách hàngdựa theo kế hoạch sản xuất

Làm danh sách chuẩn bị đóng hàng trên hệ thống trước khi đơn hàng vào sản xuất

Làm danh sách bảng kê hàng hóa cuối cùng trên hệ thống sau khi đơn hàng kết thúc sản xuất.

Theo dõi sát tiến độ đóng hàng của đơn hàng từ khi bắt đầu vào sản xuất cho đến khi đơn hàng được xuất khỏi nhà máy.

Lập bảng tiến độ sản xuất, theo dõi và cập nhật hàng ngày. Đảm bảo hoàn thành đơn hàng sau 2 hoặc 3 ngày kết thúc may.

Theo dõi kế hoạch tái chế đối với những đơn hàngchuyển kho tạm, làm cac công việc chuyển hàng kho tạm lên khu vực tái chế, chuẩn bịdanh sách bảng kê hàng hóa cho hàng tái chế.

Đảm bảo hàng hóa khớp vớ bảng kê danh sách hàng hóa trước khi xuất hàng.

Khi đơn hàng kết thúc khai báo hàng lỗi trên hệ thống:

Stock hàng cho khách kiểm, tái chế.

Dựa vào hệ thống, quản lý các hàng hóa trong kho

Phản hồi với cấp trên các thông tin khi xảy ra vấn đề,

Làm cáo báo cáo tuần, các báo cáo do cấp trên yêu cầu

Thực hành Lean và 5S

Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi Trợ lý, Giám sát và trưởng bộ phận

Có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản công ty.