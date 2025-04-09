Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
- Hòa Bình: Tầng 1, KTM, tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp, Tổ 5, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
* Mục đích:
- Xây dựng, triển khai kế hoạch trong công tác tuyển dụng và đào tạo
* Nhiệm vụ:
Tuyển dụng (80%):
- Phối hợp, hỗ trợ với CBLĐ các Bộ phận trong công tác tuyển dụng
- Trực tiếp chịu trách nhiệm với những KPI trong phòng tuyển dụng, đảm bảo các vị trí tuyển dụng đạt tiến độ và chất lượng tuyển dụng
- Xây dựng, kiểm soát nguồn dữ liệu ứng viên nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu đa dạng, chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng của công ty
- Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu
- Thực hiện các chương trình phát triển thương hiệu tuyển dụng:
+ Tham gia các hoạt động hợp tác với các trường ĐH nhằm kết nối sinh viên với doanh nghiệp
+ Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng social: facebook, linkedin, tiktok,...
+ Tham gia đóng góp ý kiến nhằm tối ưu hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm ứng viên
- Đảm bảo công tác tuyển dụng được chuyên nghiệp và hiệu quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
