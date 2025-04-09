Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Tầng 1, KTM, tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp, Tổ 5, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

* Mục đích:
- Xây dựng, triển khai kế hoạch trong công tác tuyển dụng và đào tạo
* Nhiệm vụ:
Tuyển dụng (80%):
- Phối hợp, hỗ trợ với CBLĐ các Bộ phận trong công tác tuyển dụng
- Trực tiếp chịu trách nhiệm với những KPI trong phòng tuyển dụng, đảm bảo các vị trí tuyển dụng đạt tiến độ và chất lượng tuyển dụng
- Xây dựng, kiểm soát nguồn dữ liệu ứng viên nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu đa dạng, chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng của công ty
- Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu
- Thực hiện các chương trình phát triển thương hiệu tuyển dụng:
+ Tham gia các hoạt động hợp tác với các trường ĐH nhằm kết nối sinh viên với doanh nghiệp
+ Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng social: facebook, linkedin, tiktok,...
+ Tham gia đóng góp ý kiến nhằm tối ưu hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm ứng viên
- Đảm bảo công tác tuyển dụng được chuyên nghiệp và hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, KTM, Tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp, Đ. Lê Thánh Tông, Tổ 5, P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, T. Hòa Bình

