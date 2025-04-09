Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

* Mục đích:

- Xây dựng, triển khai kế hoạch trong công tác tuyển dụng và đào tạo

* Nhiệm vụ:

Tuyển dụng (80%):

- Phối hợp, hỗ trợ với CBLĐ các Bộ phận trong công tác tuyển dụng

- Trực tiếp chịu trách nhiệm với những KPI trong phòng tuyển dụng, đảm bảo các vị trí tuyển dụng đạt tiến độ và chất lượng tuyển dụng

- Xây dựng, kiểm soát nguồn dữ liệu ứng viên nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu đa dạng, chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng của công ty

- Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu

- Thực hiện các chương trình phát triển thương hiệu tuyển dụng:

+ Tham gia các hoạt động hợp tác với các trường ĐH nhằm kết nối sinh viên với doanh nghiệp

+ Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng social: facebook, linkedin, tiktok,...

+ Tham gia đóng góp ý kiến nhằm tối ưu hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm ứng viên

- Đảm bảo công tác tuyển dụng được chuyên nghiệp và hiệu quả