Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Tầng 1, KTM, tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp, Tổ 5, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

* Phụ trách bộ phận Phát triển dự án, Quản lý quy hoạch thiết kế là người đứng ra phụ trách và thực hiện các công việc thuộc bộ phận Phát triển dự án, Quản lý quy hoạch thiết kế, phụ trách điều hành, định hướng công tác chiến lược Phát triển dự án, Quản lý quy hoạch thiết kế cho Công ty.
* Chuẩn bị đầu tư:
- Thu thập, phân tích tài liệu, căn cứ pháp lý có liên quan đến dự án;
- Xác định chi phí cho các công tác liên quan đến đầu tư dự án;
- Lập, kiểm soát và quản lý các loại văn bản, hồ sơ đề xuất, báo cáo, giải trình liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án;
- Chuẩn bị nội dung và tài liệu để Ban lãnh đạo đàm phán với các đối tác về hợp tác đầu tư, liên kết thực hiện dự án;
- Tham mưu cho BGĐ về nguồn vốn đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án với Sở/Ban/Ngành/Địa phương;
- Cập nhật các văn bản pháp luật ban hành liên quan đến công tác pháp lý dự án, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả khi đầu tư dự án;
- Thực hiện công tác quản lý đầu tư các dự án;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, KTM, Tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp, Đ. Lê Thánh Tông, Tổ 5, P. Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, T. Hòa Bình

