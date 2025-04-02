Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

* Phụ trách bộ phận Phát triển dự án, Quản lý quy hoạch thiết kế là người đứng ra phụ trách và thực hiện các công việc thuộc bộ phận Phát triển dự án, Quản lý quy hoạch thiết kế, phụ trách điều hành, định hướng công tác chiến lược Phát triển dự án, Quản lý quy hoạch thiết kế cho Công ty.

* Chuẩn bị đầu tư:

- Thu thập, phân tích tài liệu, căn cứ pháp lý có liên quan đến dự án;

- Xác định chi phí cho các công tác liên quan đến đầu tư dự án;

- Lập, kiểm soát và quản lý các loại văn bản, hồ sơ đề xuất, báo cáo, giải trình liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án;

- Chuẩn bị nội dung và tài liệu để Ban lãnh đạo đàm phán với các đối tác về hợp tác đầu tư, liên kết thực hiện dự án;

- Tham mưu cho BGĐ về nguồn vốn đầu tư;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án với Sở/Ban/Ngành/Địa phương;

- Cập nhật các văn bản pháp luật ban hành liên quan đến công tác pháp lý dự án, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả khi đầu tư dự án;

- Thực hiện công tác quản lý đầu tư các dự án;