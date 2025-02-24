Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện công tác ươm, trồng và chăm sóc cây xanh cho dự án

* Công tác chuyên môn:

- Đề xuất trồng cây, thay đổi vị trí cây trồng trên bản vẽ theo thực tế tại dự án để đảm bảo cây trồng xuống sống và phát triển tốt

- Xây dựng giải pháp thi công trồng và chăm sóc cây tại dự án

- Tổ chức triển khai, kiểm soát công tác trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật đã xây dựng để đảm bảo thẩm mỹ, chất lượng tiến độ, an toàn

- Chịu trách nhiệm nghiệm thu cây đầu vào tại dự án

- Đề xuất mua các loại vật tư, công cụ, dụng cụ để phục vụ việc thi công cũng như chăm sóc nhằm nâng cao năng suất lao động

* Quản lý nhân sự:

- Bố trí công việc cho người lao động trồng và chăm sóc cây tại dự án

- Đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân sự của bộ phận cây xanh

- Quản lý, sắp xếp công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân sự cây xanh

* Công việc khác: