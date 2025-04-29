Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Hoà Bình, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Vận hành TBA220kV, đường dây 220kV, đường dây 35kV và Nhà máy điện gió: Chịu trách nhiệm về quyền hạn và chuyên môn của trưởng ca nhà máy điện trước cơ quan quản lý nhà nước về điện lực, BLĐ Công ty và tập đoàn EVN theo quy định.

Điều khiển vận hành TBA và nhà máy điện theo đúng các quy trình điện lực; đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị; tối ưu hiệu quả sản xuất điện năng.

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn kỹ thuật khác trong quá trình vận hành an toàn hiệu quả.

Quản lý, bảo quản tốt các hồ sơ tài liệu kỹ thuật, các trang thiết bị an toàn, dụng cụ, máy móc,… thuộc trách nhiệm mình quản lý.

Làm việc với các cấp điều độ (A0, A2), truyền tải hệ thống điện và các đơn vị liên quan khác trong công tác trưởng ca theo các yêu cầu và quy trình điều độ vận hành hệ thống điện.

Tham gia thực hiện các công tác quản lý kỹ thuật được giao như: xây dựng, cải tiến các quy trình vận hành, sửa chữa và an toàn. Tham gia công tác bảo trì sửa chữa, vệ sinh công nghiệp thiết bị, tập huấn bồi huấn các công tác chuyên môn khác.

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo cấp trên giao.

Quy mô công suất 80MW, Cấp điện áp 220kV

Đường dây 220kV mạch kép dài 11km, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Cà Mau – Bạc Liêu.

Trạm biến áp 220kV Hòa Bình 5: Công suất lắp đặt 100MVA. Sơ đồ 2 thanh cái (có khả năng mở rộng lên 3 thanh cái trong tương lai). Quy mô 5 ngăn lộ trong đó có 3 ngăn lộ đường dây 220kV, 1 ngăn lộ MBA và 01 ngăn lộ máy cắt nối.

Đường dây 35kV đấu nối các tuabin gió: 06 lộ đường dây trên không kết hợp cáp ngầm 35kV với tổng chiều dài 25km kết nối các tuabin gió và TBA220kV

Tuabin gió: 26 trụ tuabin gió trên đất liền kèm TBA hợp bộ ngoài trời 35kV cho các tubin gió.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hệ thống điện, Kỹ thuật điện, Thiết bị điện , Điện Điện tử hoặc các chuyên ngành điện lực phù hợp.

Có ý thức trách nhiệm, nguyện vọng làm việc gắn bó, ý chí phấn đấu trong công việc.

Có kinh nghiệm làm việc trong Trạm biến áp và nhà máy điện có cấp điện áp 110kV trở lên. Ưu tiên các trường hợp có kinh nghiệm làm việc tại các dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo hoặc có chứng chỉ trưởng ca vận hành nhà máy điện năng lượng tái tạo. Ưu tiên các trường hợp có kiến thức và hiểu biết về tuabin gió, đặc điểm hoạt động vận hành của tuabin gió.

Có hiểu biết và kiến thức chuyên môn về hệ thống điện, lưới điện, thiết bị điện, hệ thống rơ le bảo vệ cho TBA và đường dây, hệ thống điều khiển cho Nhà máy điện, hệ thống thông tin SCADA cho nhà máy điện.

Có khả năng đọc hiểu và phân tích các bản vẽ, tài liệu điện chuyên ngành điện của trạm biến áp và nhà máy điện.

Có kinh nghiệm sử dụng qua 1 trong các phần mềm thao tác điều khiển, rơ le bảo vệ trong nhà máy điện.

Ưu tiên các ứng viên có hộ khẩu thường trú hoặc đang sinh sống ổn định tại Bạc Liêu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

