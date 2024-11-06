Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUÂT THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUÂT THANH XUÂN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 166 phố triều khúc xã Tân triều thanh trì Hà nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Sửa chữa tại xưởng hoặc tận nơi cho khách hàng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc 3 năm
Phẩm chất cá nhân: Trung thực, nhanh nhẹn, năng động, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUÂT THANH XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng sửa chữa: 8-20 triệu (có thể cao hơn tùy theo năng lực của ứng viên).
Thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, cưới hỏi, lương tháng 13;
Được xét nâng lương hàng năm;
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BNN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc.
Du lịch hàng năm 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUÂT THANH XUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P2 A1 tập thể Công ty lắp máy điện nước, tổ 6, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

