Tuyển Công nghệ thông tin khác TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công nghệ thông tin khác

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: MM18 Trường Sơn, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Từ 6 Triệu

- Giám sát các hệ thống công nghệ thông tin
- Công tác vận hành khai thác và ứng cứu sự cố trên các hệ thống CNTT
- Công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT theo định kỳ
- Xử lý cảnh báo ở mức độ đơn giản (mức info, maijor và 1 số cảnh báo critical) liên quan đến hệ thống CNTT

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành CNTT/Tin học/ĐTVT (Tất cả các trường công lập, dân lập, các hệ chính quy, liên thông, từ xa,...)
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
- Cam kết công tác lâu dài, tối thiểu 2 năm.

Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực nhận (Sau khi trừ tất cả các khoản bảo hiểm,...): 6 triệu/tháng.
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
- Bảo hiểm theo quy định Nhà nước.
- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Phúc lợi khác: nghỉ mát, du xuân, khám sức khỏe định kỳ, teambuiding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Ngõ 82 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

