Tuyển Công nghệ thông tin khác TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: MM18 Trường Sơn, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Từ 6 Triệu

- Giám sát các hệ thống công nghệ thông tin

- Công tác vận hành khai thác và ứng cứu sự cố trên các hệ thống CNTT

- Công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT theo định kỳ

- Xử lý cảnh báo ở mức độ đơn giản (mức info, maijor và 1 số cảnh báo critical) liên quan đến hệ thống CNTT

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành CNTT/Tin học/ĐTVT (Tất cả các trường công lập, dân lập, các hệ chính quy, liên thông, từ xa,...)

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

- Cam kết công tác lâu dài, tối thiểu 2 năm.

Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực nhận (Sau khi trừ tất cả các khoản bảo hiểm,...): 6 triệu/tháng.

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.

- Bảo hiểm theo quy định Nhà nước.

- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phúc lợi khác: nghỉ mát, du xuân, khám sức khỏe định kỳ, teambuiding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

