Tuyển Công nghệ thông tin khác TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: MM18 Trường Sơn, Phường 14, Quận 10
Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Từ 6 Triệu
- Giám sát các hệ thống công nghệ thông tin
- Công tác vận hành khai thác và ứng cứu sự cố trên các hệ thống CNTT
- Công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT theo định kỳ
- Xử lý cảnh báo ở mức độ đơn giản (mức info, maijor và 1 số cảnh báo critical) liên quan đến hệ thống CNTT
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành CNTT/Tin học/ĐTVT (Tất cả các trường công lập, dân lập, các hệ chính quy, liên thông, từ xa,...)
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
- Cam kết công tác lâu dài, tối thiểu 2 năm.
Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thực nhận (Sau khi trừ tất cả các khoản bảo hiểm,...): 6 triệu/tháng.
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.
- Bảo hiểm theo quy định Nhà nước.
- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Phúc lợi khác: nghỉ mát, du xuân, khám sức khỏe định kỳ, teambuiding...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
