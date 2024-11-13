Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 1, KCN Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Nhận đơn hàng từ bộ phận Kho
- Bốc hàng nhập/xuất kho
- Giao hàng cho khách bằng hình thức trực tiếp/ gửi nhà xe/gửi giao hàng tiết kiệm/ viettel post trong nội thành
- Bàn giao hàng hóa với đơn vị vận chuyển đến lấy hàng (Viettel post, GHTK)
- Gửi thông tin nhà xe cho phòng Kinh doanh/ Bộ phận Quản lý Kho theo dõi tình trạng đơn hàng
- Thu tiền của khách hàng gửi và hoàn tiền về Phòng Kế toán
- Hỗ trợ sắp xếp, thống kê hàng hóa ngăn nắp, theo quy chuẩn chung
- Thực hiện công việc từ bộ phận Quản lý
Ghi chú: Sản phẩm linh kiện vật tư máy nội thất và máy in quảng cáo

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nhân viên Nam, lái được xe tải 1.8 tấn
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, tỉ mỉ, cẩn thận
- Có ý thức làm việc, xây dựng và làm việc nhóm tốt.
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10tr + Phụ cấp ăn trưa + % Doanh số, hỗ trợ phương tiện đi lại giao hàng và chỗ ở tại công ty.
- Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h30, từ Thứ Hai đến Thứ 7
- Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, BHTN theo luật lao động
- Nghỉ và được thưởng các ngày lễ tết, hưởng tháng lương 13 và các phần thưởng khác cho các thành tích đặc biệt
- Tham gia các hoạt động Team building, nghỉ mát của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

